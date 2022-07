Cristian Marinescu îi dă ultimatumul Mariei Lungu: "O să rămână fată mare" | EXCLUSIV

In articol:

În interviul acordat Roxanei Nemeș, Marinescu a povestit lucruri neștiute din viața lui, despre motivul pentru care a ales să participe la show-ul matrimonial care l-a făcut cunoscut, despre relația cu părinții lui, despre aventurile din adolescență, dar și despre fosta lui relație cu Maria Lungu.

Marinescu, despre Maria: "I-am spus să se schimbe"

Cristian Marinescu a vorbit și despre visul pe care îl are, acela de a lucra în televiziune, menționând că a absolvit și o școală în acest domeniu. Tânărul a spus că este prea tânăr ca să se gândească la căsătorie și la copii, declarând că în acest moment nu se vede tată.

Controversata relație dintre Marinescu și Maria nu s-a încheiat nici acum. Deși cei doi nu mai formează de foarte mult timp un cuplu, discuțiile, reproșurile și săgețile nu se opresc. Cristian Marinescu susține că nu ar mai fi cu o persoană ca ea și chiar îi dă un sfat de viitor, fostei lui iubite.

"Relația mea cu Maria a fost cea mai mare greșeală. Ce să fac eu cu o femeie care tot timpul a primit totul de-a gata? Nu am cum să stau cu ea. Deși am învățat foarte multe din relația cu ea, dacă ar fi să dau timpul înapoi, nu cred că aș mai începe una sau cu o persoană așa cum este Maria. E foarte complicată, este foarte imprevizibilă. Acum probabil o să zică că vorbesc aiurea, dar ăsta este adevărul și îl știe și ea. I-am spus și ei la un moment dat că ar trebui să se schimbe, că înaintează în vârstă, e și femeie și probabil că o să rămână fată mare și nu cred că vrea asta.", a declarat Marinescu.

Marinescu, despre a fi tată și însurătoare

Tânăr și neliniștit, Cristian Marinescu nu și-a proiectat viitorul din punct de vedere sentimental. Acesta a răspuns provocării de a face un exercițiu de imaginație, în care este tată sau soț, iar răspunsul pe care l-a dat a uimit-o pe Roxana Nemeș.

"Acum nu sunt îndrăgostit, nu mi-a căzut nimeni cu tronc. Nici nu caut chestia asta. Caut să fiu eu și caut să fiu bine, pentru că despre mine vorba. Nu mă văd tată sau să mă însor. Nu cred că îmi va cădea nimeni cu tronc. Mi-a mai căzut de câteva ori, dar pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Mi-aș dori să nu îmi găsesc nașul. Lumea spune că în momentul în care ești într-un cuplu, e mai frumoasă viața în doi. Eu consider că e cel mai ok să fii singur. Sunt momente într-adevăr în are simt că aș vrea să am pe cineva alături de mine, doar că îmi trece imediat și iar o iau de la capăt.", a mărturisit Marinescu, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.