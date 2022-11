Cristiano Ronaldo continuă seria dezvăluirilor: "Am stat o săptămână cu fiica mea în spital"

In articol:

Cristiano Ronaldo a făcut câteva dezvăluiri care au cutremurat lumea fotbalului, într-un interviu acordat lui Piers Morgan. Cristiano Ronaldo nu a evitat nicio întrebare fierbinte şi a răspuns tăios când a venit vorba despre Manchester United şi conducătorii săi sau despre relaţia pe care o are cu Eric Ten Hag.

Ronaldo a dezvăluit în premieră de ce a ratat pregătirea din vară cu echipa

Cristiano Ronaldo a declarat că nu îl respectă pe Eric Ten Hag, pentru că nici antrenorul olandez nu îl respectă. Relaţia celor nu a pornit deloc bine. Proaspăt instalat pe banca lui Manchester United, Ten Hag nu l-a avut la dispoziţie pe Ronaldo în prima parte a pregătirii de vară. A lipsit nemotivat, iar presa a speculat că portughezul încearcă în acest mod să se despartă de "diavoli".

După mai bine de cinci luni însă, Cristiano a venit cu lămuriri despre ceea ce s-a întâmplat atunci. Starul lusitan susţine că a fost alături de fetiţa sa, Bella, care a fost internată în spital. Cea mai nouă membră a familiei s-a născut în luna aprilie.

"Am vorbit cu directorii și cu președintele de la Manchester United și ei nu prea au crezut că se întâmplă ceva foarte grav pentru mine. M-a durut foarte tare, pentru că mi-au pus la îndoială cuvântul. Am stat o săptămână în spital pentru că Bella a avut mari probleme. De aceea nu am mers în cantonament. Nu mi-aș lăsa niciodată familia pentru a face un cantonament. Nu cred că ar fi fost corect să-mi las familia", a declarat Cristiano Ronaldo în interviul acordat lui Piers Morgan.

Citește și: Sora iubitei lui Ronaldo, declarații ireale: „Nu am mai văzut-o pe sora mea Georgina de mai bine de 10 ani. Simt milă și tristețe”

Drama prin care a trecut Ronaldo în acest an

În luna aprilie a acestui an, Cristiano şi soţia sa, Georgina, ar fi trebuit să trăiască cea mai fericită zi din viaţa lor de cuplu. Georgina era însărcinată cu gemeni, însă doar fetiţa, Bella, a supravieţuit. Băieţelul s-a stins din viaţă la naştere.

"Cu cea mai mare tristețe trebuie să anunțăm că băiețelul nostru a decedat. Este cea mai mare durere pe care o poate simți orice părinte. Doar nașterea fetiței noastre ne dă puterea de a trăi acest moment cu ceva speranță și fericire.

Dorim să le mulțumim medicilor și asistentelor pentru toată îngrijirea și sprijinul lor de specialitate. Suntem cu toții devastați de această pierdere și vă rugăm să ne păstrați intimitatea în aceste momente foarte dificile. Băiețelul nostru, tu ești îngerul nostru. Te vom iubi mereu!", a scris Ronaldo pe Twitter pe 18 aprilie.

Cristiano Ronaldo are cinci copii, trei dintre ei fiind născuţi de mame surogat. Alături de Georgina, fotbalistul are două fetiţe.