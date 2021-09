Cristina a murit pe patul de spital, încercând să aibă un copil. Soțul ei a aflat abia la câteva ore de la tragedie: ”Era sănătoasă”. Familia tinerei cere dreptate

In articol:

Cristina, o tânără moldoveancă, s-a stins din viață în timpul unei proceduri de fertilizare in vitro, pe care a ales s-o facă la un spital din Republica Moldova. Își dorea din tot sufletul să devină mamă, însă destinul i-a jucat feste. De curând, împlinise 30 de ani, iar singura dorință era să-și strângă în brațe bebelușul.

Cristina Toncu lucra ca designer de prăjituri și era căsătorită de patru ani cu Ștefan. Tânăra discutase cu soțul ei despre faptul că vrea să-și strângă la piept propriul copil, așa că s-a hotărât să facă toate procedurile pentru a-l avea.

„ Timp de aproape patru ani am tot încercat să avem un copil”, a spus Ștefan, pentru observatornews.ro. „Apoi, discutând cu niște prieteni, am decis să mergem la Chișinău, la o clinică privată, specializată în fertilizarea in vitro”, a mai adăugat acesta.

Cristina era programată pentru o recoltare a ovocitelor, pe 26 august. Ai fi trebuir să fie o procedură simplă, care să fi durat douăzeci de minute.

Cristina a făcut stop cardiac şi a intrat în comă. Partenerul ei de viață a aflat abia la trei ore după ce s-a întâmplat tragedia:

A murit după o săptămână de agonie

Cristina a murit după o săptămână de agonie, la Spitalul din Chișinău, pe data de 2 septembrie. Acum, familia cere să i se facă dreptate.

Ștefan a spus că soția lui era perfect sănătoasă și că își făcuse toate analizele.

În timpul intervenției, starea de sănătate a tinerei s-a deteriorat, iar rezultatul unei electrocardiograme a generat unele suspiciuni medicilor care, totuşi, după repetarea examinării, au decis să meargă mai departe cu procedura.

„ Medicul care a efectuat procedura împreună cu doi anestezişti mi-a spus că operaţia a avut succes, dar că există o problemă: inima Cristinei s-a oprit!”, a mai spus soţul. Cristina a fost condusă pe ultimul drum pe data de 5 septembrie. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz.

