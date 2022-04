Cristina Bâtlan, divorț după 26 de ani! Cum a reacționat „leoaica” când a aflat de amanta soțului: „Am aflat după cinci ani. Am fost și la nuntă”

In articol:

Cristina Bâtlan a ajuns în lumina reflectoarelor la scurt timp după ce a acceptat postul de jurat în cadrul unei emisiuni TV de succes. Deși și-a creat un renume în lumea afacerilor, "leoaica" și-a ținut viața personală departe de ochii presei.

Recent însă, în cadrul podcastului găzduit de Cătălin Măruță, Cristina a vorbit despre divorțul de Roberto, bărbatul cu care a fost căsătorită 26 de ani, dar și despre momentul în care a aflat că a fost înșelată

Cristina Bâtlan a fost înșelată, după un mariaj de 26 de ani

Cristina Bâtlan a recunoscut că a divorțat de Roberto, fostul ei soț, din cauza infidelității. Afacerista a povestit că nu s-ar fi gândit niciodată că bărbatul ar recurge la un astfel de gest, după 26 de ani de căsnicie: "Eu nici nu am aflat. Eram ultima persoană care s-ar fi gândit vreodată că Roberto mă minte sau mă înșală. Am aflat după cinci ani sau patru ani. Nu o cunoșteam, n-am cunoscut-o. Ori de câte ori spunea o minciună, venea cu o minciună d-asta imbatabilă. Eu nu puteam să concep că mă minte. Eu îl credeam. Când cineva mi-a deschis ochii, că uite ce se întâmplă. Atunci am zis că nu se poate, eu nu pot să am o viață dublă. Am țipat, nu am vorbit. Asta nu e o chestie pe care o vorbești. Până la urmă, asta era realitatea. Tot ceea ce proiectasem eu, atunci mi-am dat seama că sunt praf. După povestea asta m-am dus în India, ca să înțeleg cine sunt." , a mărturisit femeia de afaceri.

Deși a fost șocată să afle că soțul o înșela, Cristina Bâtlan nu s-a gândit nicio secundă la împăcare. Ea a luat imediat decizia de a divorța. Abia după câțiva ani a înțeles că și ea purta o parte din vină, căci se axase mai mult pe carieră, decât pe nevoile partenerului: "Într-o relație, nu e unul de vină, sunt amândoi de vină. De ce era mai de vină Roberto că și-a găsit pe cineva decât eu, care nu îl vedeam pe el? În momentul în care am aflat ne-am și despărțit, în secunda aia. Nu m-am gândit să îl iert, eu nu pot să accept minciuna. Nu puteam să accept așa ceva. Eu am trecut peste, am lucrat foarte mult, mi-am luat câțiva ani. Aveam zile când mă gândeam de ce mie, este vorba doar de ego. Li se întâmplă milioanelor de oameni. De ce nu ai fost atent la ce ți se întâmpla ție? Business-ul era deasupra relației.", a adăugat afacerista.

În ce relații a rămas Cristina Bâtlan cu fostul ei soț?

Cristina Bâtlan a mărturisit că are o relație foarte bună cu fostul ei soț, în ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat. Afacerista a povestit că se înțelege atât de bine cu bărbatul, încât chiar a acceptat invitația de a merge la nunta lui, atunci când s-a recăsătorit: "Am avut o căsnicie foarte lungă, am un parteneriat foarte bun cu Roberto, dar ne-am despărțit acum 6 ani de zile. Am divorțat acum patru ani. Sunt o femeie singură. La un moment dat, dezvoltarea oamenilor se modifică. Mi s-a părut că viața mea de business e una foarte importantă pentru noi, suntem o echipă. Să stai 26 de ani în fiecare zi cu un om, problemele de acasă le ai și la birou. Roberto spunea că "Puneam mâna pe umărul tău, era ca și cum puneam mâna pe umărul meu".

Am vrut să facem o schimbare. Nu există iubire mai mare decât să îl lași pe omul de lângă tine liber. Mi se pare că iubirea este mai mare atunci, pentru că este evident că eu nu îl folosesc și el nu mă folosește pe mine. Dacă ai fi stat cu cineva 26 de ani și l-ai fi cunoscut ca pe buzunarul tău, după 26 de ani un om poate să descopere altceva. În acel moment n-am înțeles, am simțit că e cea mai mare trădare. Ideea e că, într-adevăr, Roberto și-a găsit o parteneră. Divorțul ni l-a semnat o fostă colegă de facultate, căreia nu îi venea să creadă. A durat vreo doi ani până ne-am hotărât să divorțăm. Roberto stătea cu soția lui actuală, s-a și căsătorit între timp, am fost și la nuntă.", a mai spus Cristina Bâtlan, în podcastul amintit.