Cristina Ciobănașu, despre cele mai grele momente din viața ei. Cum a făcut față obstacolelor: „Am avut noroc, dar am și muncit”

Cristina Ciobănașu are doar 24 de ani, însă se poate lăuda cu multe apariții în seriale și telenovele de renume din România. Ea a devenit una dintre cele mai cunoscute, apreciate și urmărite actrițe de la noi. Totuși, puțină lume știe câte a îndurat tânăra pentru a ajunge aici și cât de greu a fost drumul spre succes.

Actrița este foarte recunoscătoare pentru tot ce a reușit să obțină până la această vârstă și deși este conștientă că a avut noroc, a muncit pe brânci și a fructificat toate oportunitățile care i s-au oferit.

„Uitându-mă în urmă, nu le-aș mai putea numi greutăți. Am avut foarte mult noroc, dar am și muncit ca să ajung cea care sunt astăzi. Nu a fost un drum ușor. Au fost foarte multe momente în care am clacat, în care simțeam că nu mai fac față. Însă, am reușit să mă ridic de fiecare dată, ajutată de gândul că trebuie să vină și perioade mai bune, că trebuie să răsară din nou soarele pe strada mea.

În plus, am avut norocul să găsesc oamenii potriviți la momentul potrivit, care să mă ajute cu un sfat sau o vorbă bună. Cred că cele mai grele momente le-am trăit în primul an după ce m-am mutat în București. Îmi era foarte dor de părinți. Nu mă adaptasem încă la noua viață. Deși familia din București a făcut toate eforturile să mă integrez, să mă simt iubită, înțeleasă. Doar că totul era nou și diferit”, a explicat Cristina Ciobănașu pentru Viva.ro.

Cum se înțelege Cristina Ciobănașu cu Ruxandra Ion

Tânăra spune că dacă nu ar fi fost Ruxandra Ion ea nici măcar nu ar fi luat în considerare vreodată actoria, căci venise doar să studieze muzica.

„În momentul în care am venit în București, eu nu știam ce e aia actorie, eu voiam să studiez muzică. Ruxandra mi-a deschis apetitul către actorie, iar când a văzut că pot și că îmi place, m-a încurajat și mi-a oferit toate resorturile de care aveam nevoie ca să mă pot dezvolta.

Mi-a deschis niște uși pe care eu nici nu le căutam, a avut încredere în mine și m-a ambiționat să transform pasiunea asta în meserie. Iar în momentul în care m-a distribuit în serialul „Pariu cu viața, mi-a oferit ocazia să combin toate cele trei mari pasiuni ale mele – actoria, muzica și dansul – și așa mi-a transformat adolescența într-o experiență de neuitat. Deci, da, dacă nu era Ruxandra Ion, nu aș fi făcut ceea ce îmi place”, a mai povestit tânăra pentru aceeași sursă citată.