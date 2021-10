Cristina Ciobănașu, foarte dură cu ea atunci când vine vorba de siluetă. „Nu-mi place deloc de mine”

In articol:

Actrița Cristina Ciobănașu este foarte sinceră cu fanii ei, cărora le-a mărturisit fără rușine că în ultimul timp a pus câteva kilograme în plus și că iî dau multe bătăi de cap. Din acest motiv, Cristina Ciobănașu le-a mărturisit internauților că s-a pus pe slăbit urgent.

Totodată, vedeta face tot posbilul să ajungă la greutatea pe care o avea acum ceva timp, ba chiar că s-a apucat și de făcut sport.

Tânăra actriță este mai hotărâtă ca niciodată să dea jos surplusul de kilograme pe care l-a acumulat în ultima perioadă. Cristina le-a povestit foarte degajat fanilor săi cât de mult își dorește să slăbească și că a luat foarte în serios acest proces, ba chiar mai mult, pentru a accelera procesul a început să facă sport.

Cristina Ciobănașu vrea să slăbească de urgență! [Sursa foto: Instagram]

Câte kilograme a pus actrița în ultima perioada?

Cristina Ciobănașu, după cum o știu fanii săi este o fire foarte ambițioasă care realizează orice își propune s-a apucat de sport pentru a slăbi cât mai repede chiar în dimineața în care a făcut mărturisirea.

„Doamne ce fălcuțe am făcut, nu-mi place. M-am apucat de sport din această dimineață, sper să mă țină și o să încep să am mai multă grijă la alimentație, sper. Nu-mi place deloc de mine, am făcut fălcuțe, am făcut gușiță.”, a spus Cristina Ciobănașu pe Instagram.

Cristina Ciobănașu are un nou iubit

Cristina Ciobănașu a format unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul românesc alături de colegul său Vlad Gherman. Povestea de dragoste a celor doi a ținut mai bine de nouă ani, însă la începutul acestui an s-au despărțit.

Anunțul că cei doi și-au spus adio a fost postat pe YouTube, într-un videoclip în care amândoi explică de ce au luat acestă decizie. Cu toate acestea, cei doi au rămas în relații bune.

Fanii fostului cuplu au sperat la o împăcare, însă acest lucru nu se mai poate realiza. Asta deoarece actrița și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat, la foarte scurt timp după despărțirea de Vlad.

Vlad Gherman a răspuns imediat după ce Cristina și oficializat noua relație. Acesta a declarat că este împăcat cu ideea și că știe de relația fostei sale iubite cu mult înainte ca acesta să o facă publica.

”Știam despre relația lui Cris cu acest băiat misterios. Știam chiar de la Cris, ea a venit să îmi spună, nu a fost un moment ușor pentru nimeni, pur și simplu a fost o chestie pe care ea a simțit să o facă, am apreciat gestul pe care l-a făcut și faptul că a vrut să-mi spună lucrul ăsta”, a declarat actorul.