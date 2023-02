Cristina Ciobănașu, mesaj subtil pentru actualul iubit?! Actrița face de una singură toate treburile în casă: „Nu sunt mama ta” 

In articol:

Încă de când și-au oficializat relația în spațiul public, Cristina Ciobănașu și Alexandru Mureșan au preferat să păstreze o oarecare discreție și să nu ofere prea multe detalii despre viața lor privată. De curând, însă, actrița a decis să împărtășească cu cei care o urmăresc în mediul online câteva dintre activitățile pe care le face zilnic, de când ea și iubitul ei locuiesc împreună.

Cristina a făcut haz de necaz pe seama responsabilităților casnice, iar fanii s-au întrebat dacă nu cumva vedeta îi transmite un mesaj subtil partenerului său.

Citește și: Cristina Ciobănașu, gata să facă pasul cel mare? Artista s-a fotografiat lângă rochia albă: „Facem probe pentru o ocazie specială”

Cristina Ciobănașu, acaparată de responsabilitățile casnice?

Pe lângă carieră, Cristina Ciobănașu se ocupă și de casă. Deși are un program încărcat și petrece ore întregi pe platourile de filmare, actrița reușește cu brio să facă față tuturor responsabilităților, care nu sunt deloc puține. Ba mai mult, uneori chiar face haz de necaz cu privire la acest lucru. Recent, tânăra a filmat un pamflet în timp ce gătea și fredona o melodie celebră, cântată de Jennifer Lopez. Versurile i-au dus rapid pe fani cu gândul la un mesaj subtil, destinat lui Alexandru Mureșan:

"Nu o să gătesc toată ziua, nu sunt mama ta.

Citeste si: Mărturiile de groază ale bărbatului care a condus 12 ore până în Adana pentru a-și salva soția și copilul, după cutremur: „Erau cadavre peste tot”- kanald.ro

Citeste si: Calendar ortodox 10 februarie 2023. Ce sărbătoare este vineri? Cruce neagră în calendarul creștin-ortodox!- stirilekanald.ro

Nu o să-ți spăl rufele, nu sunt mama ta.

Nu sunt mama ta, băiete, nu sunt mama ta.", sunt doar câteva dintre versurile pe care Cristina Ciobănașu le fredonează în engleză, în clipul postat pe contul personal de Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Cristina Ciobanasu (@cristinaciobanasu_oficial)

Pe lângă proiectele televizate și responsabilitățile casnice, Cristina Ciobănașu își ocupă timpul acum și cu școala, căci vrea să devină actriță cu acte în regulă: "Deocamdată fac doar asta (n.r. emisiunea pe care o moderează cu Vlag Gherman și Andreea Ibacka) și mai am niște proiecte în desfășurare, dar nu pot să zic mai multe despre asta, pentru că încă nu e ceva concret. Nu pot să zic dacă sunt pe partea de film sau de teatru, pentru că o să vă prindeți.

Citeste si: „A vrut pui pe banii mei și tot eu am plătit, și tot eu i-am crescut și am avut grijă de ei zi și noapte.” Ce a dezvăluit Oana Roman despre fostul său partener, Marius Elisei- kfetele.ro

Citeste si: Moment stanjenitor pentru iubita lui Pique cand a intrat intr-un panou publicitar!- radioimpuls.ro

Citește și: Vlad Gherman a vorbit despre relația cu Cristina Ciobănașu, la doi ani de la despărțire. Cum se înțelege în prezent cu fosta iubită: "Mă gândeam că asta mă va face să trec și mai greu peste"

Fac un master în actorie acum, pentru că eu nu am nicio diplomă care să ateste că fac această profesie totuși de la 12 ani. Am zis că e momentul să îmi iau o diplomă și să fiu 'actor cu acte', pentru că e important și asta. Probabil că la disertație o să am de pregătit un spectacol și atunci o să vă invit în acel moment să mă vedeți.", a povestit Cristina Ciobănașu, pentru playtech.ro.

Cristina Ciobănașu și Alexandru Mureșan [Sursa foto: Instagram]