Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, distruși de durere! Vestea a căzut ca un trăsnet pentru ei: „L-am strâns tare în brațe, neștiind. Drum lin către stele”

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu trec prin clipe grele după moartea unui prieten apropiat. Cei doi au postat pe rețelele de socializare imagini de colecție alături de regretatul actor, Doru Ana, care s-a stins recent din viață.

Doru Ana a murit luni, 10 octombrie, la vârsta de 68 de ani.

Vestea cutremurătoare a îndoliat lumea teatrului și a filmului românesc.

Cei doi actori sunt la pământ după vestea tragică pe care au aflat-o. [Sursa foto: Instagram]

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu, suferință fără margini

Foștii parteneri au jucat în multe pelicule și au împărtășit momente minunate în spatele și în fața camerelor de filmat cu Doru Ana, unul dintre cei mai respectați actori din țara noastră.

Prima care i-a adus un omagiu artistului, printr-o postare pe Instagram, a fost Cristina Ciobănașu. Aceasta a distribuit o imagine în care îl ține în brațe pe Doru. Bineînțeles, fotografia este însoțită de un text mai mult decât sfâșietor.

„Ultima noastră întâlnire a fost încărcată de o emoție atât de puternică… s-a bucurat tare mult să ne revadă și am rememorat cu mult drag amintiri de pe vremea Pariu cu viața, atunci când am lucrat pentru prima oară împreună, dar pe de altă parte am simțit în ochii lui multă tristețe… l-am strâns tare în brațe neștiind când ne vom revedea și mă bucur că totuși viața ne-a mai adus împreună încă o dată… Dumnezeu să te odihnească în pace și liniște, suflet drag!”, a scris Cristina Ciobănașu.

Vlad Gherman și Doru Ana. [Sursa foto: Instagram]

Nici Vlad Gherman nu a întârziat și, la doar câteva minute, i-a oferit un ultim omagiu celui care i-a fost alături prima dată când Vlad avea doar 18 ani și era un novice în lumea cinematografică.

„Poza cred ca vorbește de la sine! Am avut plăcerea sa joc alături de Doru încă de când aveam 18 ani. Îmi aduc aminte si acum prima secventa cu el din Buftea. Aveam emoții mari si tremuram de fiecare data când ii auzeam vocea inconfundabila. Aproape ca prezenta lui impunătoare ma speria pe set, dar pe cat de impozant era personajul lui, pe atât de generos si de umil era omul din spatele personajului. Un actor carismatic, un actor darnic care m-a învățat ca in meseria asta trebuie sa oferi mai întâi ca sa primești (nu doar in meseria de actor, ci si in cea de om).Vă mulțumesc pentru fiecare lecție, va mulțumesc pentru fiecare cuvânt de susținere, mulțumesc pentru tot. Drum lin către stele, domn’ profesor!”, a transmis și Vlad Gherman pe contul personal de Instagram.

