Cristina Cioran a făcut anunțul despre a doua sarcină! Vedeta abia așteaptă să devină iar mămică: „Ne-am dorit să fim părinți”

Cristina Cioran și-a dorit dintotdeauna să devină mamă, iar visul i s-a îndeplinit în urmă cu câteva luni când pe lume a venit Ema. Ei bine, nașterea nu a fost deloc lipsită de complicații. Vedeta de televiziune a ajuns să nască cu două luni înainte de termen, după ce a făcut o toxiinfecție alimentară.

Săptămâni întregi micuța a stat internată într-un incubator, iar mama ei abia dacă avea voie să vină să o vadă. În cele din urmă, au trecut și peste acest hop, iar acum familia Cristinei Cioran este de nedespărțit.

Puțină lume știe, însă, că Alex Dobrescu, partenerul ei de viață, mai are un fiu dintr-o relație anterioară, pe Noel, cu care vedeta se înțelege de minune. Ba chiar tânărul și-a luat rolul de frate mai mare în serios și este foarte grijuliu cu micuța Ema. Astfel că blondina și iubitul ei chiar își mai doresc copii. Iată ce a spus Cristina Cioran despre următoarea sarcină.

Cristina Cioran, primele vești despre al doilea copil: „ Dacă ar fi să vină, să vină oricând!”

Se pare că la aproape un an de când a venit Ema pe lume, Cristina Cioran abia așteaptă să devină mămică pentru a doua oară.

Ea și Alex Dobrescu și-au dorit foarte tare o fiică, iar acum își trăiesc visul. Vedeta de televiziune nu se teme de o a doua sarcină și chiar dacă a întâmpinat multe probleme cu prima, este convinsă că a doua sarcină va fi complet diferită.

Ea și partenerul ei de viață se bucură din plin de rolul de părinți și savurează fiecare moment alături de Ema și Noel, fiul dintr-o relație anterioară a lui Alex Dobrescu, care este foarte apropiat de sora lui

mai mică.

„Noel o cunoaşte şi o iubeşte foarte mult. Dacă ar fi să vină, să vină oricând! (n.r. un alt copil) (...) Noi ne-am dorit fetiţă şi am ştiut că va fi fetiţă! Era clar, nu ştiu de ce… Are grijă de ea. E foarte prezent şi iubăreţ de felul lui. Când el se joacă pe playstation, se uită şi Ema la el. (n.r. Noel, fiul lui Alex). Ne-am dorit să fim părinţi relaxaţi şi, cumva, ne-a ieşit, nu intrăm uşor în panică, dar şi când intrăm… (…)

Dacă ai trecut o dată nu înseamnă că vei mai trece şi a doua oară prin acelaşi lucru. Eu nu gândesc aşa. Nu mi-aş face griji că s-ar mai putea întâmpla o dată. Eu am avut şi un fibrom uterin, care a crescut foarte mult în timpul sarcinii, deci exista un risc. (…) Nu am niciun regret. Cred cu tărie că toate vin la timpul lor”, a declarat Cristina Cioran pentru Ok Magazine.