Cristina Cioran a vorbit aproape în lacrimi despre al doilea copil, la 45 de ani: „Mi-ar plăcea încă o fetiță, dar dacă este băiețel, cu atât mai bine”. Vestea dată în direct

Viața Cristinei Cioran s-a schimbat radical după ce a devenit mamă, la 44 de ani. Venirea pe lume a Emmei a fost una grea, fiindcă nu puține au fost problemele prin care au trecut cele două, mama și fiica, însă, într-un final, a răsărit soarele și pe strada lor.

Acum, alături de iubitul ei și de fetița pe care o au împreună, Cristina Cioran spune că se simte cea mai împlinită femeie. Are tot ce a visat mereu, a trecut peste multe obstacole, peste gura lumii, peste ideile preconcepute ale societății și visează la o altă mare binecuvântare.

Cristina Cioran a vorbit aproape în lacrimi despre al doilea copil, la 45 de ani [Sursa foto: Facebook ]

Cristina Cioran se vede iar mamă de fată

În cadrul unui interviu, vedeta a mărturisit că, deși are 45 de ani, nu ar spune ”pas” unei a doua sarcini. Atât ea, cât și partenerul ei de viață își mai doresc să devină o dată părinți și speră ca această minune să se întâmple cât mai repede.

Alexandru Dobrescu mai are un băiat dintr-o relație anterioară, cunoscând astfel și sentimentul de a fi tată de flăcău, dar și de a avea o fiică.

În ceea ce o privește pe ea, deși Emma este primul copil al vedetei, fosta prezentatoare spune că și-ar mai dori o fată, însă, nu ar deranja-o nici dacă în pântecul ei ar prinde viață un băiat.

Important, spune ea, după toate problemele prin care a trecut Emma, este să devină mamă iar, în ciuda vârstei și a celor ce se spun pe acest subiect, cum că ar fi un timp ”limită” pentru a aduce pe lume un copil, și cel născut să fie sănătos.

„Ne mai dorim (n.r. un copil), da. Dacă ar veni această binecuvântare de la Dumnezeu, ar fi minunat. Nu aș da aceste luni și această experiență pentru nimic în lume (n.r- aproape plângând). Iubitul meu are un băiețel dintr-o căsnicie anterioară, Noel, care are șase ani și se înțelege foarte bine cu Emma. Mie îmi plac fetițele și mi-ar plăcea încă o fetiță, dar dacă este băiețel, cu atât mai bine. Nici nu contează asta, contează sănătos să fie. Trăiesc un moment pe care nu l-am cunoscut până acum. Așa a fost să fie, să nasc la 44 de ani. Acum am 45 împliniți, sunt foarte mândră de mine. Suntem foarte bine așa și ar fi foarte frumos să mai vină un bebeluș. Societatea dă foarte puține șanse femeilor care depășesc vârsta aceea „normală” și obișnuită. Cred că de multe ori trăim cu asta în cap: că femeile nu trebuie să facă copii după 40 de ani. E greșit”, a spus Cristina Cioran în cadrul unei emisiuni TV.