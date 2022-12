Cristina Cioran a vorbit despre împăcarea cu Alex Dobrescu, în direct! Nu îi vine să creadă nici acum ce s-a întâmplat în viața ei: „A fost un șoc. S-a produs foarte mult rău”

In articol:

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au trecut prin multe dificultăți de-a lungul relației. În ultima perioadă cei doi au traversat mai multe certuri, care s-au sfârșit prin despărțire.

Cristina Cioran, despre o posibilă împăcare cu Alex Dobrescu

Deși inițial, cei doi au decis să ia o mică pauză de la relație, Cristina Cioran și Alex Dobrescu au ajuns la separarea definitivă.

Cristina Cioran încă este în șoc cu privire la tot ce s-a întâmplat în relația cu tatăl fiicei sale. Aceasta nu a crezut niciodată că se va ajunge la o despărțire și este încă surprinsă de schimbările pe care le-a avut Alex Dobrescu în ultima perioadă.

„ Nu mi-aș fi imaginat, într-adevăr, în septembrie sau în octombrie la început, că o să fim aici. Ceva s-a întâmplat în relația noastră. Deodată a fost de nerecunoscut. Am încercat, nu-mi reproșez nimic. Am încercat tot ce era de încercat, până când mi-am făcut băgăjelul și am plecat. La mine a fost un șoc, pentru că nu îmi venea să cred. Noi ne cunoșteam într-un fel, eram într-un fel și dintr-odată nu am mai fost. Cred că de la un moment dat încolo ne-am dorit lucruri diferite, asta cred cu adevărat..”, a mărturisit Cristina Cioran, în cadrul emisiunii „Exclusiv VIP” cu Cristi Brancu.

Întrebată de prezentatorul emisiunii dacă mai există vreo șansă pentru relația celor doi, Cristina Cioran a fost fermă în răspuns și a mărturisit că nu mai

este drum înapoi pentru ei. Aceasta este total dezamăgită de comportamentul fostului partener de viață și susține că și-a pierdut respectul față de ea.

„ Nu cred... Ce drum înapoi? Noi nu suntem în filme. Eu cred în viața asta în iertări, împăcări, în reveniri, în regăsiri, doar că în situația asta s-a produs foarte mult rău, s-a stricat și deteriorat foarte mult. S-a pierdut foarte mult respect, deci chiar dacă el își dorește... nu!”, a mai spus Cristina Cioran.

Alex Dobrescu se interesează de fosta parteneră și de fiica sa, chiar și după despărțire

Deși drumurile lor au luat-o în direcții diferite, Alex Dobrescu continuă șă își asume rolul de tată și a mărturisit că va avea grijă de fiica sa în continuare. Mai mult decât atât, acesta și-a propus să îi fie alături fostei partenere și să o ajute ori de câte ori va avea nevoie, la fel cum a făcut și cu fosta soție.

Cu toate acestea, Alex Dobrescu susține că, deși Cristina Cioran vrea să pară fericită, de fapt nu îi este deloc bine fără el.

„ Eu chiar am vrut să ne căsătorim (n.red Cristina Cioran), dar am văzut că suntem din dimensiuni diferite. Eu o s-o ajut pe ea și pe fiica mea, cum o ajut și pe fosta mea soție.

Ea (n. red. Cristina Cioran) nu este fericită, eu am fost «fericirea» ei. A rezistat cu greu lângă mine doi ani în relație. Nu a plecat de lângă mine, a fost de comun acord.”, a mărturisit Alex Dobrescu, în urmă cu puțin timp, într-o emisiune TV.

