Cristina Cioran, dezvăluiri cutremurătoare despre sarcină! "Mi-a fost teamă să pierd sarcina"

Cristina Cioran a făcut mărturisiri dureroase despre sarcină. Cunoscuta vedetă de televiziune este însărcinată cu primul copil.

Cristina Cioran, declarații despre sarcină

Cristina Cioran este însărcinată cu primul copil, iar anunțul a fost făcut în cadrul unei emisiuni, în urmă cu doar câteva zile.

Viitoarea mămică se confruntă cu mici probleme de când este însărcinată. Grețurile nu îi dau pace, iar diferite alimente nu le mai poate consuma.

“Am intrat în a 13-a săptămână, adică în trimestru doi, în patru luni (…). Eu am rău de mișcare, așa că orice chestie face să accentueze răul ăsta de mișcare. Sarcina agravează puțin chestia asta. Grețurile matinale la mine sunt seara. Pofte aveam și înainte și nu eram gravide. Nu suport mirosul de scorțișoară, deși îmi plăcea foarte mult înainte”, a declarat fosta prezentatoare în cadrul unei emisiuni.

În continuare, vedeta de televiziune a mai adăugat că a visat de foarte multe ori că este însărcinată. Însă, preț de câteva săptămâni bune, Cristina a trăit cu o teamă, de a nu pierde bebelușul. Abia după ce a trecut de primul trimestru de sarcină s-a putut liniști.

Cristina Cioran

“Sunt foarte nerăbdătoare, am visat de foarte ori că sunt însărcinată, că am bebeluș. Acum că sunt însărcinată, am avut emoții timp de trei luni de zile, pentru că am așteptat cum decurge primul trimestru, știm foarte bine că una dintre patru femei pierde prima sarcină, riscurile erau foarte mari. Am stat cu emoții. Îmi era teamă dacă nu stă bine sarcina, mi-a fost teamă să nu o pierd, asta a fost teama cea mai mare”, a mai povestit vedeta.