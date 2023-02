Cristina Cioran încă poartă inelul de logodnă! Vedeta nu exclude o împăcare cu Alex Dobrescu: „Viața îți oferă o grămadă de surprize”

In articol:

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au trăit o frumoasă poveste de dragoste, care însă s-a încheiat cu mult scandal. Totuși, iată că apele s-au mai potolit iar actrița a revenit la sentimente mai bune față de tatăl fiicei sale.

Mai mult decât atât, aceasta a fost surprinsă purtând inelul pe care Alex i l-a dăruit în perioada în care aceștia încă formau un cuplu.

Se pare că actrița a revenit la sentimente mai bune față de tatăl fetiței sale.

Cristina Cioran nu renunță la inelul de logodnă

Cristina și Alex trebuiau să meargă la altar în vara acestui an, însă relația lor nu a funcționat așa că aceștia au luat-o pe drumuri separate.

Iată însă că soarta îi aduce din ce în ce mai des împreună. Aceștia au petrecut Valentine's Day unul lângă celălalt, chiar dacă nu mai formează un cuplu.

Mai mult decât atât, în timp ce a luat parte la o emisiune TV, pe mâna Cristinei s-a observat inelul de logodnă la care vedeta nu pare deloc dispusă să renunțe.

„Era o întâmplare, nu e nimic neobișnuit, poate să pară pentru alții, dar pentru mine nu e. Mi-a adus o floare de Valentine`s Day, a fost un gest foarte frumos. Da, mi-a luat mai demult (n.r. – un inel). Îl mai port uneori. Nu știu de ce se întreabă lumea, o să vedem, habar nu am, viața îți oferă o grămadă de surprize, îmi doresc să fim sănătoși.

Eu și Alex suntem în relații foarte bune, că Ema are nevoie de noi doi. Este foarte atașată de tatăl ei. Are momente când mai plânge, nu mă deranjează, e copil. Nu am ce să-i fac, nu poate să râdă tot timpul. E bebeluș, sunt trăirile ei, vede cum e lumea, vede mediul înconjurător. M-am adaptat cam la orice. Mi-ar plăcea să am mai mult timp liber, am o bonă, are și tătic, desigur”, a susținut actrița, la un post de televiziune.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu

