Cristina Cioran, marcată de nașterea prematură. Cum se simte acum fiica ei?: „Este necesar să recunoști semnele. Eu nu prea m-am interesat, a fost o greșeală”.

In articol:

Cristina Cioran și partenerul său de viață au decis să meargă pe drumuri separate, iar vedeta de televiziune își crește singură fetița de doar un an și 5 luni. Cristina Cioran a terminat Facultatea de Arte, la secția Actorie, însă cea mai mare dragostea, la nivel profesional, a ei este televiziunea.

În copilărie, spune că a fost un copil obraznic și neascultător, însă își dorește ca fiica sa să nu îi semene la aceste lucruri.

„ Am făcut multe năzbâtii și multe tâmpenii, multe încercări de tot felul. Repet… nu am fost un copil cuminte! Dulapuri răsturnate, opăreli, mici incendii, inundații. Îmi aduc aminte că aveam vreo 4 ani și m-am smucit din mâna mamei, care îmi spunea să stau că mă calcă mașina… Eu am traversat printre mașini și i-am zis: «Vezi că nu m-a călcat?». Groaznic!”, a mărturisit Cristina Cioran, pentru Revista VIVA!.

Cristina Cioran [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: ”Angajați-vă!” Ștefania, mesaj agresiv în mediul online, după ce nu a fost lăsată să urce într-un avion. Ce a pățit partenera lui Speak- kfetele.ro

Citeste si: Care au fost ultimele cuvinte rostite de Denisa Manelista înainte de a muri. Sora ei, care i-a stat la căpătâi, și-a deschis sufletul la peste 5 ani de la deces: „Știam că va muri. O văzusem cum se simte, știam cât suferă”- bzi.ro

Cristina Cioran a dat naștere, în urmă cu un an și 5 luni, unei fetițe minunate, pe nume Ema. Actrița, însă, a născut prematur și a fost o experiență cu adevărat dificilă, atât pentru ea, cât și pentru micuță.

Citește și: Cristina Cioran și fiica ei, Ema, nu pot părăsi țara. Ce reproșuri îi aduce vedeta fostului logodnic, Alex Dobrescu: „Să mă lase în pace!”

„ Nu mi-a fost ușor, dar mai greu i-a fost Emei, care s-a luptat cu adevărat. Eu doar am fost acolo din când în când… Nu suficient, din păcate. Sfaturi nu știu să dau, pot spune doar că este necesar să știi cam ce se poate întâmpla, ca să recunoști semnele, care pot fi diferite de la femeie la femeie. Eu nu m-am gândit că se poate întâmpla să nasc prematur și, de aceea, nu prea m-am interesat. A fost o greșeală.”, a explicat Cristina Cioran.

Cum se simte acum Ema?

Cu toate că nașterea a fost una grea, atât Ema, cât și Cristina Cioran se simt bine și au trecut peste perioada dificilă. Fetița este cuminte și sănătoasă.

Citește și: „Regret că nu am încheiat când au apărut semnele” Cristina Cioran și-a deschis în sfârșit sufletul! A vorbit despre motivul real din spatele despărțirii de tatăl fiicei ei

„ Fetița mea e foarte bine acum, liniștită, sănătoasă, perfectă! Mi se pare că este cel mai frumos și pur suflet din viața mea și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dăruit-o. Chiar dacă am trecut prin momente grele, știu că acestea au fost ca să apreciez cu adevărat această minune de fetiță!”, a mai spus vedeta.

Cristina Cioran, despre experiența nașterii premature [Sursa foto: Instagram]