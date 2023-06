Cristina Cioran și Alexandru Dobrescu s-au împăcat? Actrița face dezvăluiri surprinzătoare: “Avem un copil de crescut” | EXCLUSIV

In articol:

Vedetele au avut apariții spectaculoase la evenimentul monden din Capitală. Cristina Cioran, Anca Serea și Bella Santiago sunt doar câteva din vedetele apărute. Cristina Cioran a vorbit pentru WOWnews și a povestit ce relație are cu fostul ei iubit, Alexandru și cum evoluează lucrurile între ei.

Cristina Cioran, posibilă împăcare cu Alexandru Dobrescu?

Cristina Cioran ne-a dezvăluit, că în timp ce ea a ieșit să se mai recreeze la o petrecere mondenă, fostul ei iubit, Alexandru Dobrescu, avea grijă de fetița lor. Oare s-a produs marea împăcare? Chiar Cristina ne-a spus cum se înțeleg acum cei doi.

"În acest moment fetița mea e cu tatăl ei, cu Alexandru. Ne înțelegem foarte bine. Avem un copil de crescut.", a declarat Cristina Cioran, la WOWnews.

Citeste si: Cătălin Botezatu a făcut lumină în cazul sinuciderii lui Stephan Pelger. Motivul pentru care designerul ar fi recurs la acest gest: „Probleme esențiale, financiare”- kanald.ro

Citeste si: Dezvăluiri făcute de mama fetei ucise în Berceni. Gestul cu care a fost surprinsă de iubitul ei. "Ce, nu-ți place?"| VIDEO- stirileprotv.ro

Cristina Cioran nu renunță la inelul de logodnă

Cristina și Alex trebuiau să meargă la altar în vara acestui an, însă relația lor nu a funcționat așa că aceștia au luat-o pe drumuri separate.

Iată însă că soarta îi aduce din ce în ce mai des împreună. Aceștia au petrecut Valentine's Day unul lângă celălalt, chiar dacă nu mai formează un cuplu.

Mai mult decât atât, în timp ce a luat parte la o emisiune TV, pe mâna Cristinei s-a observat inelul de logodnă la care vedeta nu pare deloc dispusă să renunțe.

„Era o întâmplare, nu e nimic neobișnuit, poate să pară pentru alții, dar pentru mine nu e. Mi-a adus o floare de Valentine`s Day, a fost un gest foarte frumos. Da, mi-a luat mai demult (n.r. – un inel). Îl mai port uneori. Nu știu de ce se întreabă lumea, o să vedem, habar nu am, viața îți oferă o grămadă de surprize, îmi doresc să fim sănătoși.

Eu și Alex suntem în relații foarte bune, că Ema are nevoie de noi doi. Este foarte atașată de tatăl ei. Are momente când mai plânge, nu mă deranjează, e copil. Nu am ce să-i fac, nu poate să râdă tot timpul. E bebeluș, sunt trăirile ei, vede cum e lumea, vede mediul înconjurător. M-am adaptat cam la orice. Mi-ar plăcea să am mai mult timp liber, am o bonă, are și tătic, desigur”, a susținut actrița, la un post de televiziune.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!