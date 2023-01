Cristina Dorobanțu, despre starea sa de sănătate după operația la picior: „Am rămas cu un semn pe care îl voi purta toată viața”

In articol:

Cristina Dorobanțu este una dintre cele mai cunoscute persoane publice din showbiz-ul românesc. Vedeta s-a făcut remarcată în emisiunea „Bravo, ai stil!”, unde a ajuns până în finală, ocupând locul 2.

Cristina Dorobanțu, despre operația la picior

În prima parte a anului 2022, Cristina Dorobanțu a suferit o intervenție chirurgicală la picior. După un control medical obișnuit, prezentatoarea de știri a primit vestea că are un dermatofibrom, care ar putea deveni periculos în timp, astfel că a acceptat să se opereze, iar medicii l-au extirpat. Din nefericire, vedeta a rămas cu un semn pe care îl va purta toată viața.

„ Sunt bine. Am rămas cu un semn pe care îl voi purta toată viața. Mă bucur că sunt bine, nu urmez niciun tratament și nu mai este nevoie să merg la control.”, a mărturisit Cristina Dorobanțu, pentru Revista VIVA!.

Cristina Dorobanțu și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a prezenta știrile

Cristina Dorobanțu este foarte apreciată în mediul online, reușind să strângă o comunitate impresionantă pe rețelele de socializare.

Aceasta a reușit să își îndeplinească cel mai mare vis al ei, acela de a prezenta știrile. Prezentatoarea TV este recunoscătoare de ceea ce i se întâmplă și trăiește fiecare moment din plin.

„ Schimbări au fost multe, am revenit din Turcia, acum sunt la pupitrul Știrilor Kanal D, locul la care am visat încă din prima zi în care am pornit pe acest drum al televiziunii. Acum șapte ani, ceea ce îmi doream era ca, într-o zi, să le spun oamenilor de acasă: „Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă prezint Știrile Kanal D!. Iată că, după multă muncă, visul a devenit realitate.”, a mai adăugat Cristina Dorobanțu.

Cristina Dorobanțu, incident în prima zi la pupitrul știrilor

Pe data de 1 Martie 2022 a fost prima zi a Cristinei Dorobanțu la pupitrul știrilor Kanal D. Emoțiile erau mari, fiind entuziasmată că în sfârșit face acest lucru, însă a avut parte și de o întâmplare mai puțin fericită.

Citește și: "Este însărcinată!", Cristina Dorobanțu a primit vestea când se aștepta mai puțin! Este în culmea fericirii pentru prietena sa| EXCLUSIV

„ S-a întâmplat cu douăzeci de secunde înainte să intru în direct, pe 1 martie 2022, o să țin minte toată viața această zi, m-am împiedicat și am căzut. Nu am mai avut incidente de atunci. Nu mai am emoții și este pentru prima dată în viața mea când mă uit la ceea ce prezint. În general, nu mă uitam la mine, dar sunt atât de mândră de punctul în care am ajuns și la care am visat! Sunt foarte fericită când oamenii mă apreciază.”, a povestit prezentatoarea de știri.

