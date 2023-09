Cristina Dorobanțu, în lacrimi! Ce mesaj i-a transmis finuței Zeynep, fiica lui Radu și a Adelinei: „Am să-i povestesc că eu i-am unit pe părinții ei” | EXCLUSIV

In articol:

Cristina Dorobanțu a fost nașa de botez a micuței Zeynep Eva Mihaela, fetița Adelinei și a lui Radu de la Puterea dragostei. Bebelușa a fost creștinată la biserica din Țicleni, locul de unde provine mămica Adelina, în fața familiei și a prietenilor apropiați.

Cu puțin timp înainte, Cristina Dorobanțu a dezvăluit la "Online Story by Cornelia Ionescu", cu ochii în lacrimi, ce pregătiri a făcut pentru eveniment, cum arată trusoul micuței și ce alte cadouri de suflet i-a mai pregătit finuței sale. Cristina a recunoscut că are emoții pentru ceremonia religioasă, dar abia așteaptă să o țină în brațe pe micuță în fața preotului și a lui Dumnezeu, un vis pe care l-a avut încă din perioada în care se afla în Istanbul.

Cristina Dorobanțu, totul despre finuța ei, Zeynep

Cristina Dorobanțu a fost desemnată să fie nașa fiicei lui Radu și a Adelinei. Aceasta a fost extrem de emoționată și chiar înainte de botez ne-a mărturisit ce sentimente o încearcă și ce îi va spune lui Zeynep când va crește.

„Am fost părtașă la momentele frumoase și la cele mai puțin frumoase. Am luat parte la tot ce înseamnă povestea lor de dragoste, până când s-au unit. A fost extrem de interesant, parcă a fost lupta mea. Sunt atât de mândră că am putut să fac ceea ce am făcut, sunt atât de mândră că o să am în brațe un copil, care s-a născut din dorința mea de a uni părinții lui. Când o să crească Zeynep mare și mă va înțelege, o să îi spun că nașa i-a unit pe părinții ei. Abia aștept momentul acela. Mi-am dorit enorm să fie așa. Îmi vine să spun în continuu că sunt extrem de fericită.”

Cristina Dorobanțu, emoționată până la lacrimi

Cristina Dorobanțu susține că și-a îndeplinit visul și anume de a face oamenii să se iubească și să se unească. Cu această ocazie le-a transmis un mesaj concurenților de la Puterea dragostei, cărora e le-a dat nenumărate sfaturi.

„Când eram în fața concurenților mei, le spuneam să se unească, să se iubească, pentru că iubirea e mai puternică decât orice. Atunci când ești iubit și oferit iubire, ai sănătate, ești fericit, radiezi, se întâmplă lucruri bune Cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla în viața aceasta este să nu fii iubit. Mă fascinează iubirea, să trăiesc, să simt, să inspir, să citesc despre iubire. Le-am spus tuturor și îmi asum. Dacă din mâinile mele se vor naște copii, dacă din dorința mea de a uni suflete se vor crea familii, eu oricând, în orice context, le voi fi alături. Am promis pe malurile Bosforului că asta se va întâmpla.”

