Cristina Dorobanțu, pregătită să devină mamă! A dat vestea cu ochii în lacrimi: „Vreau o fetiță” | EXCLUSIV

In articol:

Cristina Dorobanțu a trăit clipe minunate în ultima perioadă. A botezat-o pe Zeynep, fiica lui Radu și a Adelinei, foști câștigători ai emisiunii Puterea dragostei. De aici, a urmat și dezvăluirea: Cristina Dorobanțu își dorește să devină mamă de fată!

Cristina Dorobanțu își dorește să devină mămică de fetiță

Cristina Dorobanțu nu vorbește prea mut despre viața personală, însă atunci când își deschide sufletul, este extrem de emoționant. Prezentatoarea de știri a declarat hotărâtă că își dorește un copil, mai exact o fetiță, care să fie superbă, precum finii ei.

„Toți finii mei sunt superbi. Sper să îmi dea și mie Dumnezeu într-o zi, o fetiță superbă. Vreau să am o fetiță.”, a mărturisit Cristina Dorobanțu.

Cristina Dorobanțu a botezat fetița cuplului Radu și Adelina

Cristina Dorobanțu a unit mulți concurenți de la Puterea dragostei, iar acum, aceștia, îi sunt recunoscători. Drept dovadă, Radu și Adelina Dragne au decis ca ea să fie nașa copilului lor. Cristina a fost foarte emoționată și fericită și a vorbit la superlativ despre finuța ei.

„Am fost părtașă la momentele frumoase și la cele mai puțin frumoase. Am luat parte la tot ce înseamnă povestea lor de dragoste, până când s-au unit. A fost extrem de interesant, parcă a fost lupta mea. Sunt atât de mândră că am putut să fac ceea ce am făcut, sunt atât de mândră că o să am în brațe un copil, care s-a născut din dorința mea de a uni părinții lui. Când o să crească Zeynep mare și mă va înțelege, o să îi spun că nașa i-a unit pe părinții ei. Abia aștept momentul acela. Mi-am dorit enorm să fie așa. Îmi vine să spun în continuu că sunt extrem de fericită. Când eram în fața concurenților mei, le spuneam să se unească, să se iubească, pentru că iubirea e mai puternică decât orice. Atunci când ești iubit și oferit iubire, ai sănătate, ești fericit, radiezi, se întâmplă lucruri bune Cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla în viața aceasta este să nu fii iubit. Mă fascinează iubirea, să trăiesc, să simt, să inspir, să citesc despre iubire. Le-am spus tuturor și îmi asum. Dacă din mâinile mele se vor naște copii, dacă din dorința mea de a uni suflete se vor crea familii, eu oricând, în orice context, le voi fi alături. Am promis pe malurile Bosforului că asta se va întâmpla.”, a declarat Cristina Dorobanțu, la WOWnews.

