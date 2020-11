Cristina Ich, în lacrimi pe reţelele de socializare: "O să rămână o parte din sufletul meu care o să-mi lipsească”

Cristina Ich [Sursa foto: Instagram]

Pe Cristina Ich au cuprins-o emoţiile pe reţelele de socializare. Vedeta a izbucnit în plâns în faţa fanilor. Iubita lui Piţurcă a dezvăluit pe reţele de socializare ce a făcut-o să plângă.

Cristina Ich este unul dintre cel mai mari influenceri de pe reţelele de socializare. Frumoasa şatenă se bucură de un succes incredibil în mediul virtual. Iubita lui Alex Piţurcă este şi mamă şi model, însă puțini au văzut-o pe Cristina Ich plângând. Recent vedeta a postat pe Instagram un clip în care o vedem plângând. Cristina nu şi-a ascuns emoţiile când a vorbit despre copilăria ei la ţară şi despre modul frumos în care a crescut.

„Mi-am amintit de toată copilăria mea și de la țară la mine și de cum am evoluat, pentru că pentru mine este o evoluție, mai ales pentru că știu cum am crescut, bineînțeles că am crescut frumos, dar n-am uitat și acolo o să rămână o parte din sufletul meu tot timpul care o să-mi lipsească, pentru că sunt un om foarte simplu, indiferent de cum pare pe online”, a spus Cristina Ich, în lacrimi, pe Instagram.

Cristina Ich se consideră un om simplu

Cristina Ich a dorit să menţioneze că în ciuda aparențelor, este un om foarte simplu, chiar dacă poate uneori mulți au catalogat-o ca fiind „arogantă”.

„Indiferent de cum par pe online, arogantă, țărancă, obosită, eu sunt un om foarte simplu și o să păstrez simplitatea cât o să pot eu, indiferent de glumele mele, ce mai spun eu câteodată”, a mai spus vedeta.

