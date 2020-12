Cristina Joia face dezvăluiri incredibile. Un vecin a lovit-o cu pumnul în ficat pentru că a intervenit atunci când bărbatul își agresa soția.

Cristina Joia a povestit într-o emisiune TV cum s-au întamplat lucrurile în incidentul în care a fost implicată în urmă cu ceva timp, atunci când designerul a primit un pumn în față și s-a ales cu o fractură de piramidă nazală, dar și despre un incident în care un vecin a lovit-o cu pumnul în ficat fiindcă a intervenit între el și soția lui.

Cristina Joia[Sursa foto: Facebook]

Cristina Joia a fost invitată într-o emisiune TV unde avea să povestească întreg episodul petrecut într-un magazin din sectorul 4 al Capitalei, de unde designerul s-a ales cu nasul zdrobit după ce o femeie a lovit-o. Totodată, Cristina a povestit că acesta nu este primul incident prin care a trecut. În urmă cu mulți ani, designerul de interior a avut parte de un pumn în ficat aplicat de un vecin care își agresa soția.

”Mi-am luat un pumn în ficat, când m-am băgat la un vecin care-și bătea soția în bloc. S-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani, stăteam în altă parte atunci”, a dezvăluit Cristina Joia.

Cristina Joia a fost lovită de către o femeie și a ajuns la spital cu fractură de piramidă nazală.

”Am văzut o doamnă care încerca să treacă printre două mașini, una parcată chiar pe trecerea de pietoni. Am văzut când a parcat. Am avut, așa, un sentiment… Și am ridicat un ștergător al mașinii. Doar unul, nu două, și nu l-am rupt. Ea (n.red. agresoarea) ieșea din magazin. M-a înjurat.

Am întrebat-o dacă așa se parchează. Și m-am dus în magazin. Un minut a durat totul. Așteptam la rând, cumpărasem niște banane. Trecuseră 6-7 minute de la incident. Ea s-a dus, și-a pus plasele în mașină, avea timp să se detensioneze, să se liniștească, la o adică. A apărut, însă, și m-a pocnit în față. Am plecat doi metri de la lovitură. Mi-a zis, printre dinți, ți-arăt eu cine-i șmechera. A apărut poliția, apoi ambulanța… Mi-au legat mâinile, simțeam că mă sufoc. Am ajuns repede la spital, acolo era haos”, a povestit Cristina la TV.