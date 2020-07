In articol:

Cristina Mihaela Dorobanțu este moderatoarea sezonului 3 Puterea Dragostei, care va fi difuzat în premieră pe 27 iulie. Ajunsă în Turcia, unde au deja loc filmările noului sezon, aceasta a cunoscut deja atmosfera casei și frumoșii concurenți Puterea Dragostei.... iar când spunem „frumoșii”, punem accentul pe acest cuvânt! Cristina Mihaela Dorobanțu a postat pe pagina de socializare un mesaj care nu face decât să ne crească suspansul.... cine sunt noi concurenți? La cine face prezentatoarea referire?

Nu ne rămâne decât să așteptăm noul sezon Puterea Dragostei, în data de 27 iulie.

”Nebunie, mare nebunie. Sunt foarte emoționată, dar în același timp extrem de fericiă pentru că ce se întâmplă aici e nebunie. Pot să vă spun doar atât: concurenții sunt extraordinar de frumoși... doamne, frumoși! Nu am să spun că băieții sunt mai frumoși... cum am auzit eu prin popor.... Ce credeți? Se nasc povești noi de dragoste, care mai de care mai fascinante...!”, au fost cuvintele spuse de Cristina Mihaela Dorobanțu, cu multă emoție în voce.

Cristina Mihaela Dorobanțu a intrat în echipa Puterea Dragostei, iar noi o vom urmări de pe 27 iulie

Cristina Mihaela Dorobanțu este noua moderatoare a emisiunii fenomen, difuzată la Kanal D. Prezentatoarea a ajuns în urmă cu câteva zile în Turcia, acolo unde au loc filmările din sezonul 3 al show-ului.

”Gata. Trebuie să vă povestesc ce și cum. Ieri, la ora 8, am plecat din București, am ajuns în Istanbul, undeva pe la ora 23.00. Am mâncat pe la o autoservire, pe stradă, ca îmi era foame. Foarte bună mâncarea, foarte bună. S-a stricat sistemul din vama turcească și a trebuit să aștept câteva ore. Lucrurile bune încep cu greu. Din 27 iulie, intrăm in casele dumneavoastră, cu noul sezon Puterea Dragostei, acolo veți întâlni niște concurenți extraordinari. Cine a zis că departe de casă e greu, bine a zis. Sunt de câteva ore aici și mi-e dor de casă”, a povestit Cristina.