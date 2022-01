Cristina Mihaela: „Vin acasă, după 1 an și jumătate! A fost greu!”. Vestea dată înainte de finala Puterea dragostei

In articol:

Cristina Mihaela Dorobanțu a vorbit despre aventura vieții ei, numită ”Puterea Dragostei”. Cunoscuta prezentatoare de televiziune s-a apucat să-și facă bagajele pentru a se întoarce în România, după mai bine de un an de muncit în Turcia. Vedeta are de gând să meargă câteva zile în vacanță, pentru a se relaxa.

Cristina Mihaela a dezvăluit că părinții ei au mers la Istanbul, pentru a o ajuta cu bagajele, căci are foarte multe de strâns, după perioada lungă pe care a locuit-o acolo.

” De aproximativ două ore mă chinui să imi fac curaj să imi strâng bagajele. Ce bagaje? Bagajele pentru Romaniaaa!! Da! Mă mut înapoi în țară, am zis să fac mare anunț asa obosită, mă rog, am avut o zi destul grea și mai urmează cateva la fel de grele, iar după toată această nebunie în sfârșit mă voi relaxa. Merg câteva zile în vacanță dupa un an si ceva de muncit aproape zilnic, dar nu ma plang pentru ca a fost frumos, a fost o experiență minunată. Sunt părinții mei în Istanbul pentru a mă ajuta să strâng pe aici prin casa.

Da... Prietenii si apropiații mei știu ca nu a fost deloc usor în sensul în care îi sunam la 12 noaptea când ajungeam acasă, mă rog... miezul nopții, si mă apucam și povesteam până la 5 dimineața, au fost foarte multe zile în care nu am dormit, dar m-am bucurat enorm pentru ce am trăit. V-am spus. Pentru mine "Puterea dragostei" este și va rămâne o poveste pe care o voi povesti foarte mult timp de acum încolo. Dacă am noroc și daca Dumnezeu îmi va călăuzi pașii am sa le povestesc persoanelor pe care eu le proiectez în viitorul meu. Nu vă zic mai mult! Fug sa fac bagajele. Promit că ma duc. În cinci minute mă duc?”, a spus Cristina Mihaela, pe contul ei de Instagram.

Cristina Mihaela [Sursa foto: Instagram]

Cristina Mihaela, despre perioada în care a stat în carantină

Prezentatoarea de la Puterea Dragostei a trecut prin clipe grele în perioada sărbătorilor de iarnă, atunci când s-a infectat cu coronavirus. ”Pana atunci... Voi vă dați seama că eu pe 21 decembrie am făcut COVID, am stat de Crăciun și am mâncat ouă, ouă gatite de mine adică mai bine mergeam si mancam wiskas. După cele 10 zile petrecute în carantină, n-a durat prea mult și s-a dat lege aici că poți sta numai 5, mă rog, este mai puțin semnificativ, ideea e ca am avut 10 după care o lună full! 4 zile libere într-o lună! Sunt eroul acestei povești si cand spun asta o spun cu mana pe suflet.”, a mai povestit moderatoarea de televiziune.

