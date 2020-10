Cristina Neagu [Sursa foto: Instagram]

Cristina Neagu, handbalista vedetă de la CSM București a fost depistată pozitiv cu coronavirus, transmit în exclusivitate cei de la gsp.ro. Cristina Neagu s-a simțit rău și și-a făcut testul. Din păcate, rezultatul testului COVID-19 a ieșit pozitiv.

Campioana României trebuia să joace în Norvegia

Cristina Neagu ar fi trebuit să meargă la Craiova, săptămâna trecută, pentru pregătirea cu echipa națională. Aceasta a ajuns la un acord cu selecționerul Bogdan Burcea pentru a o lăsa la București ca să facă recuperarea la umărul drept, la care nu de mult a suferit o intervenție chirurgicală, conform sursei citate.

”Deși este o săptămână dedicată loturilor naționale, nu am intrat în cantonament cu echipa. Durerile la umăr s-au intensificat în ultimul timp, iar în urma discuțiilor avute cu antrenorii și echipele medicale, am considerat că este o perioadă potrivită pentru a face tratament și recuperare, atât la umăr, cât și la genunchi. Aștept cu nerăbdare să ma întorc pe teren!”, scria Cristina, după ce a hotărât cu selecționerul român să nu meargă la Craiova pentru pregătirea centralizată a echipei naționale de handbal.

Cristina Neagu, vedeta de la CSM București nu se știe de und ear fi luat virusul. La sfârșitul săptămânii, conform unor surse din cadrul CSM București, handbalista s-a simțit rău și a făcut febră. Aceasta a intrat la bănuieli așa că a făcut testul pentru coronavirus. Din păcate, rezultatul acestuia a ieșit pozitiv, potrivit gsp.ro

Jucătoarea de handbal s-a izolat și nu a intrat în contact cu nicio colegă de la echipă. CSM București are la sfârșitul săptămânii, meci în Norvegia cu Vipers Kristiansand. În Norvegia, toate echipele străine care ajung sunt izolate, urmând să li se facă un test COVID. Până când apar rezultatele și este totul sigur că nimeni nu are coronavirus, nicio persoană nu are voie să părăsească hotelul în care sunt cazați.