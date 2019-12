Cristina Pucean a ținut să lămurească situația în cazul relației ei cu Bogdan Mocanu, fostul concurent de la Puterea dragostei. Recent, dansatoarea favorită a maneliștilor și Mocanu au participat la evenimente împreună și s-au pozat împreună, iar unele persoane au tras concluzia că ar forma un cuplu.

Cristina Pucean, lămuriri despre Bogdan Mocanu: "Nu am de ce să mă feresc!"

Într-o postare pe Instagram, Cristina Pucean a spus care este adevărata legătură dintre ea și fostul concurent de la Puterea dragostei care se iubește acum cu Andra Volos.

"Până acum alesesem să nu vorbesc, dar deja comentează multe persoane pe un subiect care nu își are rostul!

Vreau și eu să lămuresc pe toată lumea în legătură cu zvonurile despre mine și colegul meu, Bogdan Mocanu. Nu am absolut nicio altă legătură cu el, cum v-ați dat cu presupusul! Nu este singurul coleg lângă care fac poză. De la o simplă poză la o relație este distanță mare! Nu am de ce să mă feresc atunci când voi hotărî să am o relație, vă promit că va fi publică și în niciun caz cu cineva care este deja într-o relație!

Citeste si: Hamude era la un pas de bătaie cu Alex Zănoagă! Acum, însă a făcut o declarație emoționantă despre Simina

Citeste si: Ce se întâmplă între Bogdan Mocanu de la ”Puterea Dragostei” și dansatoarea favorită a maneliștilor? Cristina Pucean a aruncat bomba

Citeste si: Andra de la Puterea dragostei, declarații șoc despre Bogdan Mocanu la doar două săptămâni de la ieșirea din casă. "Are o gelozie bolnavă! Nu mai pot să continui așa"

Citeste si: Andra de la Puterea dragostei, declarații șoc despre Bogdan Mocanu la doar două săptămâni de la ieșirea din casă. "Are o gelozie bolnavă! Nu mai pot să continui așa"

Mulțumesc Bunului Dumnezeu că m-am făcut singură prin muncă și atât!", a scris Cristina Pucean.