Cristina Șișcanu îi face „în ciudă” lui George Buhnici, în costum de baie! Cum s-a afișat soția lui Mădălin Ionescu pe Instagram: „Să se oripileze Buhnici”

Cristina Șișcanu intervine și ea în scandalul momentului care îl are în centrul atenției pe George Buhnici. Chiar dacă se află în vacanță alături soțul și fiica sa, nu ezită să răspundă „provocării” lansate indirect de către Buhnici și să se posteze în mediul online chiar dacă nu are un trup ca modelele de pe reviste.

Iată cum a reacționa soțiat lui Mădălin Ionescu în fața afirmațiilor controversate ale lui George Buhnici.

În ultimele ore, mai multe vedete s-au arătat revoltate din cauza declarațiilor lui George Buhnici, motiv pentru care au transmis diferite mesaje prin care pun la zid emiterea unor astfel de idei eronate în spațiul public. Printre acestea se numără și Cristina Șișcanu care, mai degrabă, a făcut un gest prin care demonstrează că nu o deranjează absolut deloc să-și expună corpul fix așa cum este.

Cristina Șișcanu a reacționat în scandalul George Buhnici

Chiar dacă se află în vacanță pentru a se relaxa, Cristina Șișcanu este la curent cu tot ceea ce apare nou în țara noastră, așa nu putea să nu intervină în cel mai nou scandal apărut în mediul online în ultimele zile.

Declarațiile lui George Buhnici au ajuns rapid la urechile tuturor. Cele mai multe dintre persoanele publice au avut un cuvânt dur de spus la adresa acestuia, mai ales pentru că se învârte în sfera media de foarte mulți ani, iar o astfel de eroare de comportament afișată în spațiul public l-ar putea costa chiar și cariera.

Relaxată și liniștită la plajă, Cristina Șișcanu s-a filmat într-o poziție ușor neavantajoasă, pentru a scoate în evidență că imperfecțiunile sunt perfect normal și că femeilor nu ar trebui să le fie rușine cu corpurile lor. Chiar dacă nu este lucrat în sala de fitness, soția lui Mădălin Ionescu s-a afișat cu abdomenul pe Instagram, dând peste nas tuturor celor care au păreri asemănătoare cu cele ale lui George Buhnici.

Care sunt declarațiile controversate ale lui George Buhnici?

Cu două zile în urmă, George Buhnici a oferit un interviu în carul unei emisiuni TV în care a făcut o serie de declarații în urma cărora a fost acuzat de misoginism și pedofilie.

„Mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine şi am văzut fete care arată foarte bine aici. Am văzut şi fete care nu arată bine şi nu aş vrea să se interpreteze, dar suntem la festival şi putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am.

Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă aţi investi în săliţă cât investiţi în tatuaje, cred că am fi toţi mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Eu am norocul că am o soţie care arată ca o minoră. Asta e şansa vieţii mele, jur. Uită-te la ea! Câţi ani îi dai?”, a precizat George Buhnici, în cadrul unei emisiuni TV.