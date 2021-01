Cristina Șișcanu, imagini incendiare pe Internet! Cum s-a filmat soția lui Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu s-a filmat în ipostaze incendiare pe Internet.

In articol:

Se cunoaște deja faptul că fosta concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities este una dintre cele mai apreciate prezențe feminie din showbiz-ul românesc. Totuși, Cristina Șișcanu a lăsat inhibițiile deoparte și s-a filmat într-o ipostază cu totul și cu totul neașteptată.

Cristina Șișcanu, ipostaze incendiare pe Internet

În urmă cu scurt timp, soția lui Mădălin Ionescu a postat mai multe filmulețe pe contul său de Instagram. Însă, ceea ce le-a atras atenția urmăritorilor a fost faptul că tânara mămică s-a filmat în timp ce făcea un unboxing. Cristina a primit o pereche de dresuri negre, pe care le-a probat imediat în fața internauților.

Cristina Șișcanu, ipostaze incendiare pe Internet[Sursa foto: Instagram]

„Mă simt slabă în acest dres și sunt slabă, pentru că, uite, strâng foarte bine abdomenul, fac talia mica, ridică și posteriorul. Super tare!”, a spus soția lui Mădălin Ionescu în timp ce defila îmbrăcată în dres.

Asumată din fire, vedeta de televiziune nu s-a ascuns de nimeni, așa că a probat în fața urmăritorilor ei dresurile.

Cristina Șișcanu, declarații despre experiența Survivor România

După participarea la emisiunea fenomen de la Kanal D, Cristina a dat primele detalii despre expriența trăită. Se pare că jurnalistei i-a fost extrem de greu, ținând cont de faptul că la emisiune au participat mai multe persoane de sex masculin.

Cristina Șișcanu[Sursa foto: Instagram]

”Era greu, foarte greu, mai ales pentru colegii mei bărbați. Eu eram obișnuită cu dietele, și mă descurcam, dar unii dintre noi… nu. Vă pot spune că, timp de patru zile, nu am mâncat nimic în junglă și mergeam la concurs. Nu am câștigat probele și nu aveam hrană. Îmi amintesc că, la un moment dat, războinicii au dorit să ne dea din rația lor, le era probabil milă de noi, dar regulamentul nu permitea.

A fost o experiență interesantă, foarte intensă. Într-adevăr pe traseu nu m-am descurcat la nivelul la care trebuia să mă descurc. Din păcate nu am reușit să adun puncte. Eu sper că vor reuși să devină din ce în ce mai buni. Mă bucur că am găsit oameni cu care am reușit să leg prietenii și sper că vor ține și după show-ul «Survivor». Am un amalgam de emoții, i-am îndrăgit foarte mult, înainte nu-i cunoșteam pe majoritatea, dar ne-am împrietenit”, a dezvăluit Cristina.