Cristina Șișcanu, jefuită de femeia care îi făcea curățenie în casă! Când a confruntat-o, aceasta a rupt-o la fugă: „Eu nu am înțeles, am rămas mută!”

Cristina Șișcanu este foarte activă pe rețelele de socializare și nu se sfiește să le povestească fanilor de pe internet tot ceea ce se întâmplă în viața ei privată.

În urmă cu doar o zi, soția lui Mădălin Ionescu a trecut printr-o situație extrem de neplăcută, care a lăsat-o cu un gust amar. Și-a dat seama că cea care îi făcea curățenie prin casă o „curăța” definitiv de anumite obiecte! Iată ce i-a dispărut vedetei!

Cristina Șișcanu a fost jefuită de cea care îi făcea curățenie în casă! Ce a povestit despre femeie?

Doamna cu pricina venea de două ori pe săptămână acasă la ea și la Mădălin Ionescu și făcea ordine în toată vila. Marți a lăsat încărcătorul de la telefon în priza de lângă pat și a plecat cu treabă, iar după ce s-a făcut curățenie în casă, nici că l-a mai găsit. Astfel că a rugat-o pe cea care a făcut ordine să o ajute să-l caute. A fost momentul în care doamna de la curățenie și-a luat toate lucrurile și a fugit cât mai repede din curte.

„Aveam o doamnă, zic că aveam, că n-o mai am, care ne ajuta la curățenia în casă, vedea de două ori pe săptămână. Vedeam eu că nu prea e ok din punct de vedere al caracterului, chiar niște prieteni au încercat-o și soțul prietenei mele nu a agreat-o. Am luat-o noi, dar tot timpul am fost cu inima strânsă pentru că am simțit-o că e alunecoasă și nu mi-a inspirat încredere niciodată. Când o întrebam unde a pus un anumit obiect, imediat se justifica, că ea nu a furat în viața ei ceva, că nu a luat ea, chiar dacă nu o acuzam de nimic.

Ea venea marți și vineri. Eu marți am dus-o la grădiniță pe Petra, dar îmi amintesc momentul când m-am ridicat din pat, mi-am scos telefonul din încărcător și încărcătorul a rămas acolo, în priză. Eu nu am intrat în dormitor în ziua respectivă. Ea a făcut curățenie în casă și a plecat. Am avut treabă la birou și pentru că am stat mult pe telefon, am avut nevoie de încărcător. Tot mă gândeam cine ar fi putut să-l ia, că nu mai era nimeni acasă.(...) Spre seară, când mi-am terminat treaba, am sunat-o și am întrebat-o. Și mi-a zis că era în priză și am căutat peste tot și nu l-am găsit.

Vine ziua de ieri, vineri, când doamna se prezintă la program. A reușit să facă puțină curățenie și am rugat-o ca atunci când urcă să-l mai caute, că poate îl găsește ea. Și în momentul acela, doamna și-a luat lucrurile și a rupt-o la fugă. Eu nu am înțeles, am rămas mută. A plecat, am rămas mută! Eu nu am acuzat-o de nimic, eu doar am rugat-o să mă ajute să-l caut. Dacă nu-l găsesc în două zile, mă duc să-mi iau altul. Doar dacă a existat ceva paranormal putea să dispară, pentru că altfel nu se explică. Contează faptul că, atunci când ai un om care vine în intimitatea casei tale, trebuie să ai mare încredere”, a povestit Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.

Se pare că nu a fost un caz izolat. Soția lui Mădălin Ionescu era destul de nemulțumită de caracterul femeii, care ar mai fi avut antecedente deranjante, dar nu la fel de grave. Cristina Șișcanu a rămas profund dezamăgită, mai ales că a mai povestit că ori de câte ori avea ocazia îi făcea tot felul de cadouri. Fie îi dădea haine, genți, accesorii și chiar și electrocasnice.

„Au mai existat situații. Când îmi cumpăram cosmetice, primeam mostre și le lăsam în pungi. Când mă uitam în pungi, erau goale și o întrebam. Gesturile erau nesemnificative, dar spun multe despre asta. De rușine, nu-i ziceam nimic. Și le-a însușit, aia e, dar nu e normal, frate.

Apoi, își lua pungi de cadouri, eu aveam mai multe și o întrebam de ele și îmi spunea: „Le-am luat eu”, dar așa, cu nonșalanță, ca și cum așa și trebuie. Am trecut și peste asta fără să declanșez o discuție. Apoi, se ducea și își lua singură sticle cu apă, nici asta nu era o problema, dar putea să mă întrebe. Una e să te duci în dulapul omului, să iei, să scoți, nu e vorba că nu i-aș fi dat, doamne ferește, deși noi avem filtru la chiuvetă de unde noi bem apă. Nu, ea se ducea și scotea din dulap și își lua sticle cu apă fără să întrebe, fără să ceară. Am trecut peste toate aceste mărunțișuri și asta cu încărcătorul a fost evidentă, mai ales prin faptul că nu mai vrea să vină, a fugit din casă, din curte. Pe bune, dacă nu ești vinovat, nu faci așa ceva. Asta este întâmplarea, trebuie să avem mare grijă pe cine băgăm prin casă. (...) Femeia nu se avânta să ia lucruri mari, de valoare, ci de astea mici”, a mai spus vedeta de televiziune pe Instagram.

Casa ei și a lui Mădălin Ionescu a fost spartă în urmă cu câțiva ai

Nu ar fi prima oară când cei doi pățesc ceva similar. Cristina Șișcanu a povestit că, în urmă cu ceva timp, hoții au încercat să le fure obiecte de valoare din casă și de atunci a rămas cu un gust amar. Totodată, a dezvăluit că ea și Mădălin Ionescu nu țin bani ascunși prin casă.

„Nouă ni s-a mai spart casa acum câțiva ani, prin 2013-2014 și a fost o senzație tare aiurea. Bine, la noi din casă nu ai ce să furi, pentru că noi nu ținem bani. De aceea, de multe ori suntem puși în situația că nu avem bani cash și trebuie să mă duc la bancomat să scot”, a mai povestit soția lui Mădălin Ionescu.