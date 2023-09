Cristina Șișcanu nu a mai suportat situația și a răbufnit: „Sunt siderată”. Nu i-a venit să creadă ce a trăit în ultimele ore: „Am foarte multe discuții pe tema asta cu Mădălin”

In articol:

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au ales să își trăiască și viața privată în atenția privitorilor, astfel că nu puține sunt bucuriile pe care le trăiesc alături de ei, dar și situațiile neplăcute în care ajung tocmai din cauza gurilor rele.

De data aceasta, în vizorul celor de pe internet a ajuns prezentatoarea, care a fost aspru criticată pentru ultima postare făcută pe rețelele de socializare.

Cristina Șișcanu, ținta criticilor dure ale internauților

Este vorba despre un clip video în care Cristina Șișcanu apare printre așternuturi, realizând o ședință foto într-un cadru romantic, pe care chiar soțul i l-a pregătit.

Iar de aici și până ca internetul să explodeze a mai fost doar un pas, motiv pentru care și vedeta a reacționat imediat.

Siderată, spune ea, așa se simte acum după ce a văzut reacțiile celor care fac parte din comunitatea sa online, căci nu înțelege de ce este atât de blamată, având în vedere că nu și-a expus silueta în niciun fel.

Ba chiar, ea subliniază faptul că multe dintre doamnele care au judecat-o acum se arată mai dezgolite decât ea atunci când merg la plajă, în timp ce vedeta, în imaginile ajunse virale, nu și-a expus decât mâinile și picioarele.

Ceea ce pentru ea denotă, mai subliniază soția lui Mădălin Ionescu, o mentalitate învechită, care a făcut-o să se gândească serios, chiar a discutat asta și cu prezentatorul, la o mutare definitivă din România.

”Sunt siderată de oamenii care au lăsat asemenea comentarii. Ce este în acel video? O femeie care face o ședință foto pentru rețelele de socializare. Se făceau niște poze într-un pat frumos amenajat unde mi-a făcut Mădălin surpriza. Dacă spun că mă șochează este puțin spus. Cum să fii atât de indignat de nimic? Păi voi care ați comentat și dați ochii peste cap, când mergeți la plajă sunteți mai dezbrăcate decât mine. Pe mine mă întristează primitivismul, nu e nimic în imaginea aia, nu e nimic vulgar, mi se văd brațele și picioarele. Am pus filmări de la plajă și n-a sărit nimeni și aici unde sunt sub o plapumă până la gât au apărut atâtea comentarii. Îmi vine să mă mut de aici, pentru că am foarte multe discuții pe tema asta cu Mădălin”, a spus Cristina Șișcanu, pe pagina sa de Facebook.

Cristina Șișcanu nu a mai suportat situația și a răbufnit [Sursa foto: Facebook ]

Reacția vedetei vine după ce, în dreptul imaginilor în care pozează printre așternuturi, internauții s-au dezlănțuit.

La adresa vedetei au fost adresate numai cuvinte dure, cei din online fiind de părere că o astfel de apariție nu îi face deloc cinste soției lui Mădălin Ionescu. Ba chiar, mai spun unii, Cristina Șișcanu și-ar pune imaginea în joc doar de dragul banilor.

”Chiar nu m-am așteptat la așa ceva, păcat, păreai o femeie extraordinară”/ ”Ce poze sunt astea? Ești o doamnă, nu o pițipoancă”/ ”Ești în toate mințile sau ai băut zeamă de varză?/ ”Unii îmbătrânesc și se prostesc”/ ”Vrei publicitate? Dezbracă-te și ieși pe stradă”/ ”Penibilă”/ ”Ce a ajuns să facă pentru bani”/ ”Lipsă de ocupație”, sunt o parte din comentariile celor din mediul online.