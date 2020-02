Cristina Şişcanu a urmărit emisiunea Survivor România şi a asistat cu sufletul la gură la momentul eliminărilor. Imediat după ce s-a dat vestea că Ruby va părăsi competiţia din Republica Dominicană, Cristina Şişcanu a transmis un mesaj pe contul ei de Instagram.

Cristina Şişcanu, prima reacţie după eliminarea lui Ruby de la Survivor România

Cristina Șișcanu a fost a doua concurentă eliminată de la competiția Survivor România, după ce Augustin Viziru a fost accidentat și nu a mai putut continua competiția. Cu toate că a plecat din Republica Dominicabă, Cristina Șișcanu încă este cu gândul la colegii ei și urmărește cu mare interes competiția Survivor România. Aseară, Ruby a fost eliminată din concurs și la câteva minute după ce s-a dat marea veste, Cristina Șișcanu a făcut un Insta-story în care i-a transmis un mesaj Rubinei.

„Ruby, hai acasă mai repede că mi-e dor de tine!”, este mesajul spus de Cristina Șișcanu pe Instagram.

Cristina Șișcanu s-a simțit trasă la răspundere de fanii ei după ce au văzut comportamentul ei din Republica Dominicană, așa că imediat după ce s-a întors acasă a făcut un video pe Instgram în care a explicat tot ce s-a întâmplat la competiția Survivor, dincolo de camerele de filmat.

Cristina Șișcanu rupe tăcerea după revenirea de la Survivor: „Nu am greșit cu nimic! Am vorbit răspicat dacă au fost momente care care m-au nedreptățit”

„A început nebunia cu Augustin Viziru care s-a accidentat, le-am atras atenția războinicilor care râdeau și nu empatizau cu problema lui Augustin. El urla de durere. A pățit o fractură musculară, iar razboinicii erau neinteresați. Andi era foarte ironic și arogant, lucruri de genul acesta. Mi s-a părut un lucru uman să le atrag atenția. Nu înțeleg de ce am fost criticată. Nu înțeleg de unde e acest val de critici. Eu le-am vorbit frumos. Acest băiat Andi, am înțeles că este foarte cunoscut din niște show-uri matrimoniale, am înțeles că a făcut și videochat. Treaba lui. Dar când mi-a zis dacă vreau să mă bage și pe mine la un show matrimonial, mi s-a părut așa de prost gust. Eu i-am zis „poftim educație”. Eu nu sunt genul de femeie cu care are el legătură, sunt căsătorită și am copii”,a spus Cristina Șișcanu pe Instagram.

