Cristina Șișcanu are un mariaj fericit alături de Mădălin Ionescu, iar zilele acestea, cei doi se află la mare alături de fetița lor Petra. Cristina se bucură din plin de compania failiei sale frumoase și de razele soarelui, însă internauții au fost foarte ateni la detalii și nu s-au putut abține să nu-i strice starea Cristinei.

Mai exact, concurenta de la Bravo, ai Stil! Celebrities, a fost criticată după ce s-a filamat în costum de baie. Una dintre internaute a observat imediat că vedeta mai are de lucrat la formele ei, motiv pentru care i-a lăsat un comentariu care a stârnit un adevărat război.

„Uite te un pic la video ul făcut...nu ti se pare ca ar trebui să te duci pe la sala?”, a scris internuata.

Cristina Șișcanu, la rândul ei, a văzut comentariul și a pus-o la punct pe femeia care a judecat-o pentru aspectul ei fizic.

„@randunica19 da, ar trebui. Și dacă nu am mers la sala, nu am voie sa port costum de baie? Sau ar trebui sa stau ascunsa? Doamnelor, fiți mai relaxate! Singure va creati frustrări . Eu nu am frustrări chiar dacă ar “trebui” sa mai pierd câteva kg și sa fiu mai tonifiata conform unor “standarde” impuse de nu știu cine!”, a scris Cristina Șișcanu pe Instagram.

Fanele concurentei de la Bravo, ai Stil! Celebrities i-au luat apărarea

De partea Cristinei au fost mai multe admiratoare care au spus că vedeta arată superb la vârsta ei și că nu ar trebui să plece urechea în stânga și în dreapta

„Mama da ce probleme ai! Că Cristina nu merge la sala 🙈🙈🙈🙈 sincer uita-te prima data la tine și aduti aminte ca noi suntem nimeni ca sa judecam”, „Bravo Cristina! nu trebuie sa fim toate palestrate ca sa putem purta costum de baie. În poza de profil cred ca sunteți dumneavoastră care aveți nevoie urgent de sală, ați trecut de mult vârsta tinereții. Si da femeile sunt cele mai rele între ele”, „Cristinaa esti bineee rau ! 🙌 Sa Nu mai traim dupa standarde! Fiecare om e in felul lui! Sa luam ex de la atatea staruri / pers publice americane care se arata cum sunt si promoveaza corpul feminin asa cum e el! A se vedea JLO care nu foloseste nici filtre ! 👏”, au fost câteva dintre comentariile internautelor.