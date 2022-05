Cristina Șișcanu revine pe micul ecran! Primele declarații despre emisiunea pe care o va prezenta: „Sunt pregătită pentru filmări”

In articol:

Cristina Șișcanu se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite vedete de televiziune din România. La fiecare apariție a ei pe micul ecran a dat dovadă de profesionalism și etică, însă, de o bună bucată de timp, aceasta a luat o pauză de la rolul de prezentatoare TV.

Ei bine, în urmă cu puțin timp, ea le-a dat o veste uriașă fanilor ei. Se pare că soția lui Mădălin Ionescu urmează să se reîntoarcă la TV în rolul care a consacrat-o.

Cristina Șișcanu, primele declarații despre emisiune

Este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii ei de pe Instagram, cărora le povestește tot ce face atât pe plan personal, dar și profesional. În urmă cu doar câteva momente, Cristina Șișcanu le-a făcut o bucurie fanilor ei și le-a dezvăluit că de acum nu o vor mai vedea doar prin intermediul rețelelor sociale, ci și pe micul ecran, căci urmează să înceapă o nouă emisiune cu ea în rol de prezentatoare TV.

Soția lui Mădălin Ionescu nu a dat prea multe detalii despre proiectul în care este implicată, ci doar a dezvăluit că filmările au început și cât de curând va apărea la televizor.

„Sunt machiată, coafată, sunt pregătită pentru filmări.(...) Am terminat promo-ul pentru noul proiect și acum mă îndrept spre alte destinații”, a dezvăluit Cristina Șișcanu pe contul ei de Instagram.

Cristina Șișcanu, probleme cu menajera. Ce i-a furat din casă?

Vedeta de televiziune a povestit recent că a trecut printr-o experiență cu adevărat traumatizantă, după ce și-a dat seama că cea care îi făcea curățenie în casă o „curăța” de tot de anumite lucruri. Cristina Șișcanu a împărtășit întreaga experiență cu prietenii virtuali.

Ea venea marți și vineri. Eu marți am dus-o la grădiniță pe Petra, dar îmi amintesc momentul când m-am ridicat din pat, mi-am scos telefonul din încărcător și încărcătorul a rămas acolo, în priză. Eu nu am intrat în dormitor în ziua respectivă. Ea a făcut curățenie în casă și a plecat. Am avut treabă la birou și pentru că am stat mult pe telefon, am avut nevoie de încărcător. Tot mă gândeam cine ar fi putut să-l ia, că nu mai era nimeni acasă.(...) Spre seară, când mi-am terminat treaba, am sunat-o și am întrebat-o. Și mi-a zis că era în priză și am căutat peste tot și nu l-am găsit.

Vine ziua de ieri, vineri, când doamna se prezintă la program. A reușit să facă puțină curățenie și am rugat-o ca atunci când urcă să-l mai caute, că poate îl găsește ea. Și în momentul acela, doamna și-a luat lucrurile și a rupt-o la fugă. Eu nu am înțeles, am rămas mută. A plecat, am rămas mută! Eu nu am acuzat-o de nimic, eu doar am rugat-o să mă ajute să-l caut. Dacă nu-l găsesc în două zile, mă duc să-mi iau altul. Doar dacă a existat ceva paranormal putea să dispară, pentru că altfel nu se explică. Contează faptul că, atunci când ai un om care vine în intimitatea casei tale, trebuie să ai mare încredere”, a povestit Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.