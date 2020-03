Cristina Șișcanu l-a ”înțepat” pe Maurice Munteanu, iar acesta a replicat dur. Totul a pornit de la o replică a Cristinei Șișcanu, care a spus că Maurice se comportă de parcă ar fi la andropauză. Raluca Bădulescu a fost cea care i-a atras atenția lui Maurice, care s-a enervat teribil.

”Câți ani ai?”, a întrebat-o Maurice pe Cristina Șișcanu, care i-a răspuns zâmbind că 35 de ani.

”Eu am 42 de ani, tu 35. Vrei să-ți arăt poze să vezi cum arătam eu la 35? Te-ai pupat de steluțe de la mine”, i-a spus Maurice lui Șișcanu, care abia a intrat în show-ul ” Bravo, ai stil ! Celebrities”.

Citeste si: Maurice Munteanu a desființat-o pe Alexandra Ungureanu, la „Bravo, ai stil! Celebrities”: „Ce fel de celebritate ești?”

Iar dialogul celor doi s-a înins apoi:

Cristina Șișcanu:”Credeam că ai simțul umorului”

Maurice Munteanu: ”O să râzi, dar nu îl am”

Citeste si: Cristina Siscanu, prima defilare! Juratii Bravo, ai stil Celebrities i-au spus adevarul in fata

Cristina Șișcanu, noua concurentă de la Bravo ai stil, despre colegele sale ”Voi riposta pe măsură”

Cristina Șișcanu a intrat în competiția ”Bravo, ai stil! Celebrities”, în ediția de miercuri seară, după eliminarea Biancăi Giurcanu.

"N-am mai facut asa ceva pana acum! De aici si emotiile, e ceva foarte nou pentru mine, desi am avut atatea aparitii publice si mi-au fost analizate tinutele de la evenimente de oameni avizati. Este un vibe interesant pe care nu l-am mai simtit pana acum, un cumul de emotii diverse. Este o competitie intre femei si lucrurile sunt dure. Nu cred ca voi avea probleme. Incep sa le cunosc pe fiecare. Am experienta de viata si mi-am dat seama din prima secunda cum sunt. Pe unele le cunosteam, pe altele le-am descoperit acum. Una e mai suparacioasa, una mai curajoasa, alta este ”pusa” pe situatii comice si trateaza ironic ceea se intampla.... Stiu care dintre ele isi doresc sa castige cu orice pret si care se bucura de experienta si sunt mai relaxate. In functie de asta voi incerca sa nu le deranjez. Daca ele ma deranjeaza pe mine, s-a terminat, voi riposta pe masura!", a spus Cristina Siscanu Ionescu, despre participarea sa la ”Bravo, ai stil! Celebrities”.