Cristina Spătar a izbucnit în lacrimi înainte de nuntă! Gestul lui Vicențiu Mocanu a luat-o total prin surprindere. Nu s-a așteptat nicio secundă la asta: "A început să plângă, s-a bucurat foarte tare!"

Cristina Spătar trăiește, după cum a zis chiar ea, cea mai frumoasă perioadă a vieții de când în cale i-a ieșit Vicențiu Mocanu.

Milionarul a cucerit-o iremediabil prin comportamentul său, dar și cu multă atenție și afecțiune. Astfel că în decembrie anul trecut s-au căsătorit civil, iar acum urmează să facă și pasul cel mare în fața lui Dumnezeu.

Cristina Spătar a izbucnit în lacrimi înainte de nuntă [Sursa foto: Facebook ]

Ion Paladi, naș de cununie pentru Cristina Spătar

Între timp, cei doi au format o pereche minunată acasă, dar și în afaceri, iar Cristina Spătar a cunoscut în adevăratul sens al cuvântul ce înseamnă să fii tratată ca o prințesă.

Primește daruri scumpe des, dar și de suflet, atât de emoționante încât, conform declarațiilor următoare, artista plânge des de bucurie.

Ion Paladi a povestit în cadrul unui interviu cum Vicențiu s-a gândit la toate înainte de nunta cu Cristina Spătar.

Și s-a gândit atât de bine, încât a pus totul la cale până la cel mai mic detaliu. Folcloristul mărturisește că în ziua în care l-a întâlnit pentru prima dată pe afacerist a fost și momentul în care a primit o veste îmbucurătoare.

După ce omul de afaceri i-a cerut unele sfaturi în materie de muzică, pentru un cadou pe care vrea să i-l ofere soției sale, Vicențiu Mocanu a mai făcut o mișcare prin care să îi topească sufletul artistei, lucru care i-a ieșit cu prisosință.

Ion Paladi spune că a avut surpriza și onoarea ca partenerul Cristinei să îi ceară să îi cunune.

Astfel, el și soția sa vor fi una dintre perechile de nași pe care Vicky, așa cum i se spune în cercul de prieteni, și Cristina le vor avea la nuntă.

Aprobarea a venit după ce cântărețul de muzică populară s-a consultat cu un om al bisericii, având în vedere că artista este nașa de botez a fiului său.

Și când s-a primit și de la duhovnic acceptul, Cristina Spătar, spune cântărețul de muzică populară, a izbucnit în plâns.

Fericirea vedetei i se citea pe chip și nimic nu a bucurat-o mai tare decât faptul că soțul ei s-a gândit să aducă în familia lor extinsă și oameni dragi sufletului ei.

“Noi cu Cristina ne cunoaștem de foarte mult timp. Am făcut cunoștință prin Maestrul Nicolae Botgros. Maestrul i-a botezat fetița am cântat la botez și de acolo s-a pornit toată prietenia noastră. După aceea ne-am văzut prin emisiuni, Cristina l-a botezat pe băiatul meu, Lucian (9 ani), e nașa băiatului nostru și ne știm de atunci și apoi am făcut o piesă împreună, "Fa Marie cu bariz", care are 9 milioane de vizualizări pe Youtube. Anul acesta pe 28 aprilie am mers la București la un eveniment, atunci l-am cunoscut pe Vicky, până atunci doar îmi povestea despre el. El a rămas să vadă un spectacol de muzică populară frumos, înainte am luat masa în oraș, după spectacol, am luat cina. Era foarte târziu, nu mai aveam unde să mergem și am hotărât să mergem la recepția hotelului. Acolo Vicky m-a luat într-o parte și mi-a spus mai întâi să-i recomand un microfon performant pentru Cristina apoi i-a venit ideea și ne-a făcut propunerea să fim noi nașii noștri de nuntă. M-a luat prin surprindere. L-am chemat și pe Cornel. Apoi ne-am întins la masă, i-a anunțat pe toți ce veste avem “Ion și Cornel o să fie nașii noștri!”, Cristina a început să plângă, s-a bucurat foarte tare! La noi vor fi deja a cincea pereche de fini de cununie. Soția mea l-a sunat și pe duhovnicul nostru și am întrebat dacă este posibil să fim nași având în vedere că ea ne-a botezat băiețelul și ne-a spus că nu este nicio problema”, a povestit Ion Paladi, unul dintre nașii de cununie ai Cristinei Spătar, conform Click.