Cristina Spătar, în doliu! Tatăl cântăreței a murit: „Drum lin spre îngeri, tată...”

Tatăl Cristinei Spătar a murit de cancer [Sursa foto: Facebook] 08:32, iun 13, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Cristina Spătar trece prin momente dificile. Celebra artistă a anunțat recent pe rețelele de socializare că tatăl ei s-a stins din viață. Bărbatul a fost diagnosticat cu cancer la gât, anul trecut.

Vedeta a transmis un mesaj de adio în mediul online, unde a distribuit o fotografie lângă sicriul tatălui ei.

„Drum lin spre îngeri, tată... Acolo o vei reîntâlni pe ea...”, a scris Cristina Spătar în descrierea fotografiei, făcând referire la mama sa. Cristina Spătar i-a mulțumit și părintelui Ioan Bârgăoanu, protopopul de la Oneşti, pentru sprijin în această perioadă dificilă.

Cristina Spătar, în doliu! Tatăl vedetei a murit [Sursa foto: Facebook]

Cristina Spătar a suferit cumplit după moartea mamei sale

Cristina Spătar a vorbit despre pierderea celei mai importante persoane din viața ei. Mama celebrei cântărețe a pierdut lupta cu boala, după trei ani de chin cu cancerul la colon. Femeia a murit când artista avea 25 de ani.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Citeste si: Cristina Spătar, mireasă pentru a doua oară? Cum a reacționat artista când a fost cerută de iubitul cu 21 de ani mai tânăr

„Mama si matusa m-au mintit si apoi mi-au spus ca este bolnava. In final au recunoscut, am ajuns la Bucuresti de la Onesti. Dupa ce s-a operat a urmat calvarul. A trait trei ani, am fost alaturi de ea. Avea dureri groaznice, nu o sa depasesc niciodata acest lucru. A fost o perioada foarte grea, divortul nu m-a marcat asa mult cum m-a marcat moartea mamei.

Mama era blanda, nu ridica tonul, era foarte blanda si incerca sa rezolve totul cu mult calm. Le-am spus copiilor ca bunica lor este in Cer si ne vede mereu. Aida in seamana mult cu ea. De la ea cred ca este trimisa. Cand o visez ea ma avertizeaza ca urmeaza sa se intample ceva", a spus Cristina Spatar, pentru o emisiune televizată.

Cristina Spatar, la mormantul mamei sale

Cristina Spătar, dezvăluiri șocante: „Cred că este un blestem”

În cadrul unei emisiuni televizate, Cristina Spătar a făcut o mărturisire șocantă. Părinții vedetei s-au despărțit în timp ce ea era doar un copil. Ceea ce a marcat-o pe artistă este că toate partenerele tatălui său au murit de cancer, precum un blestem năpustit asupra familiei sale.

„Tatăl meu a încercat mai multe relații, dar toate partenerele ar fi murit de cancer. Cred că e un blestem. Acum am aflat că și el are cancer la gât. Eu și sora mea vrem să-i fim alături. Există un Dumnezeu și el îmi dă putere, lecții. Fiecare are un Dumnezeu, o cruce de dus, eu o duc pe a mea, e mai grea”, a declarat Cristina Spătar.