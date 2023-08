Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu au făcut tabloul familiei perfecte! Imagini senzaționale cu cei doi și copiii lor la plajă. Ce bine se înțeleg cu toții | EXCLUSIV

In articol:

Cristina Spătar este una dintre artistele vechi ale industriei muzicale românești. După mai multe încercări, artista și-a găsit în sfârșit jumătatea și anume pe Vicențiu Mocanu. Acum e mai fericită ca niciodată, atât ea, cât și copii ei.

Iată cum au fost surprinși pe toți patru, în vacanță, la mare.

Cristina Spătar, fericită alături de soț și copii la mare

Cristina Spătar este în culmea fericirii de când și-a refăcut viața sentimentală. Vicențiu Mocanu a apărut pe neașteptate în viața ei, iar de atunci au fost de nedespărțit. Cei doi s-au căsătorit, organizând o nuntă ca în povești. Sute de oameni și presa le-au fost alături și au surprins momentele emoționante din cadrul evenimentului.

Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu formează un cuplu de invidiat.

Paparazzi WOWbiz i-au surprins pe plajă, ca familia perfectă. Se vede că fiica și fiul Cristinei s-au acomodat perfect cu noul tată și că se înțeleg de minune. Cei patru au plecat împreună de la cazare, bineînțeles unul dintre cele mai de lux hoteluri de pe litoral. Au mers împreună cu niște prieteni pe plajă, unde aveau să se relaxeze și să se distreze ca o adevărată familie. Cristina Spătar ne-a lăsat cu gura căscată când a rămas în costum de baie.A întors multe priviri de la malul mării, mai ales în ceea ce privește posteriorul. Artista arată demențial și are un corp de invidiat.

C ristina Spătar a ținut o dietă drastică

Cristina Spătar a făcut câteva eforturi pentru a ajunge la silueta pe care o are astăzi. Artista se bucură de un fizic fără cusur, datorită unei diete pe care a respectat-o în mod drastic.

„În pandemie, am luat vreo 4 kilograme. M-am îngrășat și, crede-mă, la 50 de ani nu mai răspunde organismul la fel ca la 35. M-am chinuit să slăbesc și am avut un designer, Mirela Novac, care a insistat să am o rochie spectaculoasă, să car o trenă. Am zis: „Nu se poate așa ceva! Trebuie să intru la dietă!. M-am pus pe bandă, am făcut toate sacrificiile, m-am înfometat, am făcut orice și n-am reușit. În final, am luat niște pastiluțe din astea. Bine, am probat mai multe. Unele care, pur și simplu, îmi tăiau pofta de mâncare. N-am mâncat vreo trei zile. De emoții și de stres pentru nunta asta, n-am dormit vreo trei zile deloc.”, a declarat Cristina Spătar, pentru Viva.ro.

