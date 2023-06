Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, lună de miere departe de România. Cu cine vor sărbători alături cei doi proaspeți miri? ”Ne simțim mai mult decât onorați”

In articol:

Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu s-au căsătorit civil în iarna anului trecut, iar acum și-au jurat iubire veșnică și în fața lui Dumnezeu, dar au organizat și o petrecere de nuntă cum nu s-a mai pomenit.

Ieri, pe 24 iunie, la Râmnicu Vâlcea, artista și omul de afaceri au fost sărbătoriți de 500 de invitați, printre care mulți artiști, dar și oameni de afaceri importanți.

Citește și: Cristina Spătar și Vicenţiu Mocanu nu locuiesc împreună! Ce se întâmplă între artistă și soțul milionar, chiar înainte de nuntă: „Facem cu rândul”

Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, lună de miere departe de România [Sursa foto: Wowbiz ]

Proaspeții miri își vor celebra iubirea în Maldive

Petrecerea a ținut până în zori, lumea s-a distrat, emoția a fost la cote maxime, dar acum urmează o altă etapă din viața de cuplu.

După nuntă, așa cum spune tradiția, proaspeții miri vor pleca în luna de miere. De fapt, ei nu vor marca acest moment doar printr-o vacanța, căci pe lista lor se află mai multe escapade.

Citeste si: O nouă concurentă va păși în „Casa iubirii”! Bianca este emoționată după ce aude că vine pentru Laurențiu: „E bombă”. Nu ratați un nou episod din „Casa iubirii” mâine, de la orele 10:00 și 16:30, la Kanal D- kanald.ro

Citeste si: Tinerii care au murit în accidentul din Cluj erau proaspăt căsătoriți și urmau să devină părinți. Familiile sunt în șoc- stirileprotv.ro

„ În luna de miere... sunt mai multe luni de miere, mai fracționat ”, a declarat Vicențiu Mocanu, în cadrul unei emisiuni TV.

Citește și: Decizia luată de soțul Cristinei Spătar, la nici un an de la nuntă! Artista nu a bănuit nicio secundă că i se va întâmpla acest lucru: "Merită tot Universul"

Însă, una dintre vacanțe o vor petrece departe de România, pe plajele fine din Maldive. Și nu vor ajunge acolo singuri, ca doi porumbei, ci vor fi însoțiți. Nu cei trei copii pe care îi au le vor fi alături, ci cele două perechi de nași.

„ O să mergem cu nașii noștri, la invitația noastră o să facem o scurtă vacanță în Maldive, cred ”, a dezvăluit Cristina Spătar.

Proaspeții miri au ales să fie cununați de două perechi de nași, căci cei care le-au devenit părinți spirituali, făcând și ei parte din lumea muzicii, le sunt foarte apropiați de mulți ani.

Citeste si: „Le lipsește feminitatea. Mie îmi plac femeile să fie femei, cum erau pe vremuri. Au ajuns să exagereze cu intervențiile la față.” Monica Tatoiu, mesaj dur pentru femei!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 24 iunie 2023: Ce sărbătoare mare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Fiecare e liber să facă ce dorește". Alex Velea, primele declarații după ce Zannidache a spus că au încheiat colaborarea și că nu mai vorbesc. Ce se întâmplă între cei doi artiști- radioimpuls.ro

”Ne simțim mai mult decât onorați să îi avem nași pe fiul lui Nicolae Botgros și pe Ion Paladi. Sunt o mare familie”, au mai spus cei doi miri.

Citește și: Cristina Spătar, lovitură dură pentru fostul partener de viață. Copiii au cerut să poarte numele noului tată: „Vor să fie adoptați de către noul soț”

De cealaltă parte, Ion Paladi a declarat că s-a simțit onorat atunci când afaceristul din Vâlcea i-a propus să îl cunune. Plus că, decizia lui Vicențiu a surprins-o până la lacrimi și pe proaspăta lui soție.

“Noi cu Cristina ne cunoaștem de foarte mult timp. Am făcut cunoștință prin Maestrul Nicolae Botgros. Maestrul i-a botezat fetița am cântat la botez și de acolo s-a pornit toată prietenia noastră. După aceea ne-am văzut prin emisiuni, Cristina l-a botezat pe băiatul meu, Lucian (9 ani), e nașa băiatului nostru și ne știm de atunci și apoi am făcut o piesă împreună. Cristina a început să plângă, s-a bucurat foarte tare! La noi vor fi deja a cincea pereche de fini de cununie. Soția mea l-a sunat și pe duhovnicul nostru și am întrebat dacă este posibil să fim nași având în vedere că ea ne-a botezat băiețelul și ne-a spus că nu este nicio problema”, a povestit Ion Paladi, unul dintre nașii de cununie ai Cristinei Spătar, conform Click .