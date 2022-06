Cristina Vasiu a ieșit din tipare la evenimentul care a adunat toată lumea mondenă! Este singura care a optat pentru o astfel de ținută: "Foarte mândră de alegerea făcută" | EXCLUSIV

In articol:

Cristina Vasiu este cântăreața care are în spate o adevărată carieră, fiindu-i descoperit talentul artistic încă de la o vârstă fragedă, ajungând acum să colaboreze cu mai mulți artiști de la noi. De-a lungul timpului, cântăreața a urcat pe scenele mai multor show-uri muzicale, acolo unde a fost foarte apreciată pentru vocea sa.

Eveniment monden plin de vedete

Însă, dacă vocea și frumusețea i-au fost și îi sunt descoperite și apreciate la scară largă, există și lucruri mai puțin știute în ceea ce o privește.

Pandemia a luat sfârșit, iar asta se vede. S-a dat start la distracție, mai ales pentru celebritățile noastre. În această seară, vedetele s-au putut bucura de o petrecere exclusivistă mondenă, pregătită special pentru ele. Aici și-au putut etala cele mai colorate ținute pe care le au în garderobă, dar și cele mai scumpe accesorii.

Covorul roșu s-a așternut, iar vedetele au pășit pe el. Unul dintre cele mai mari evenimente mondene ale anului a avut loc chiar de Înălțare, la unul dintre cele mai exclusiviste cluburi diplomatice din capitală. Aici au fost invitate zeci de vedete, care și-au etalat tot ce au avut mai colorat și mai de preț.

Tema petrecerii a fost despre culori vii, de toate nuanțele, iar celebritățile nu au ezitat să fure ochii celorlalți, prezenți la eveniment.

Echipa WOWbiz.ro a fost prezentă la eveniment și a fost martoră la tot ce s-a întâmplat. Astfel, am putut observa toate vedetele prezente, care s-au distrat, au pozat și au oferit interviuri presei. Nu s-au zgârcit când a venit vorba de ținute, pantofi, bijuterii și alte accesorii. Cele mai multe au optat pentru varianta sexy, extravagantă, dar altele au ales simplitatea și eleganța.

Cristina Vasiu, ținută ieșită din tipare

Una dintre vedetele prezente la petrecere a fost Cristina Vasiu, care a vrut și a și reușit să fie diferită de restul artistelor de față. Așadar, aceasta a purtat un costum bărbătesc, lăsând rochița la o parte. Aceasta nu a fost singură, ci însoțită de iubitul ei, Cătălin.

"Tematica evenimentului a fost “Colours in your eyes” și am optat pentru un costum bărbătesc oversize, albastru cu dungi colorate, pentru că mi-am dorit foarte mult să fiu comodă! Am avut un top pe dedesubt, și ținuta a fost lejeră pentru întreaga seară! Cătălin a optat pentru o ținuta all black, amândoi ne-am simțit extraordinar ca și cromatică, dar și ca piese vestimentare! Am ales să port o creație semnată Mihai Albu, la încălțăminte, și ținuta a fost completă, ieșită din tipar, pentru că am fost singura femeie de la întreg evenimentul îmbrăcată într-un costum bărbătesc! Foarte mândră de alegerea făcută!", a declarat Cristina Vasiu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.