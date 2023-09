Cristina Vasiu și Cătălin Stoica a făcut anunțul chiar în ziua cununiei: „Un copil este binevenit” | EXCLUSIV

In articol:

Cristina Vasiu și Cătălin Stoica au spus marele DA. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodată și și-au promis iubire eternă. WOWbiz a fost prezent la cununia civilă și vă aduce în față declarații exclusive din partea mirilor.

Cristina Vasiu și Cătălin Stoica au vorbit despre copii

Cristina Vasiu și Cătălin Stoica au fost mai sinceri ca niciodată și au vorbit despre copii. Cei doi au spus că își doresc mai mult decât un suflet și că și-ar dori să se întâmple după nunta cea mare de la anul.

„Cristina: Îmi doresc nu doar un suflet în familia noastră. Eu îmi doresc foarte mult copii și Cătălin la fel. Cred că lumea mi-a urat de copii din cauza rochiței pe care am ales să o port la cununie și că am luat câteva kilograme în ultima perioadă. Nu sunt încă însărcinată, doar că mi-ar plăcea să fiu o mireasă mai slim și aș prefera copilașul după ceremonia religioasă. Cum vrea Dumnezeu până la urmă. Lucrurile programate nu prea sunt ok pentru noi și atunci cum se va întâmpla, este binevenit.

Cătălin: Noi suntem o familie mai tradiționalistă și am zis să facem lucrurile ca la carte, pas cu pas și cu siguranță după evenimentul de la anul vor veni și copii, 1, 2, 3, 5, mai mulți, câți vrea Dumnezeu.” , au spus aceștia.

Cristina Vasiu și iubitul ei, primele mărturii după ce s-au cununat civil

Cristina Vasiu și Cătălin Stoica s-au cununat civil, iar WOWbiz le-a fost alături. Cei doi ne-au oferit declarații în exclusivitate despre ceea ce simt unul pentru celălalt.

„Cristina: Nu aș fi crezut că o să am așa emoții. Noroc cu prietenii și nașii, pentru că ei ne-au ajutat să trecem peste și să fie ziua asta mai ușoară și tot mai avem emoții. Mi-am păstrat numele de fată, dar l-am adăugat și pe al lui. Sunt singurul copil și așa am început și în muzică. Mi-a fost foarte greu să mă decid pentru ținută, dar Clara Rotescu a semnat-o. Zic eu că am făcut o alegere potrivită. Am început să organizăm și nunta de la anul, am ales locația și câțiva artiști.

Cătălin: Cu siguranță este cea mai fericită zi de până acum. Am avut mari emoții și le mulțumim nașilor, pentru că ne sunt alături și sunt niște oameni extraordinari pe care îi pupăm și respectăm.”, au declarat cei doi, pentru WOWnews.

