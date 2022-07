Criteriul după care Roxana Dobre și Florin Salam și-au ales invitații. Au existat persoane revoltate că n-au primit invitație: "Și așa au venit foarte mulți"

In articol:

După 8 ani de relație, Roxana Dobre și Florin Salam s-au hotărât să se căsătorească civil și religios. Petrecerea de după a fost una fastuoasă, fiecare detaliu fiind aranjat cu grijă. Invitată la un podcast, soția lui Florin Salam a declarat că nu și-ar fi dorit ca nunta să fie făcută în țară din cauza presiunii de a invita un număr mare de persoane, ei dorind o nuntă cu puțini invitați.

Aceasta a spus că după nuntă multe persoane au fost deranjate de faptul că nu au fost invitate.

„Soțul meu nu a făcut-o cu rea-voință. Pur și simplu ar fi trebuit foarte mulți oameni să fie și n-am mai fi simțit intimitatea emoției noastre. Și așa au venit foarte mulți, când am intrat în restaurant și am văzut deja mese pe sus că se mai aduc am început să mă cert cu soțul meu.” , a declarat Roxana Dobre.

Cum s-au cunoscut Roxana Dobre și Florin Salam

Povestea de dragoste dintre cei doi a început prin intermediul unei prietene de a Roxanei care i-a trimis lu i Florin Salam o poză cu cele două, iar acesta le-a invitat în locul unde stătea. Între cei doi a fost o conexiune din prima clipă, găsind subiecte comune care păreau că nu se mai termină.

S-a făcut târziu iar Florin s-a oferit să o trimită pe Roxana acasă cu șoferul său. Ea nu a stat pe gânduri și a acceptat. La câteva zile după cei doi s-au reîntâlnit la o terasă, urmând ca la ceva timp când Roxana Dobre se afla într-o cumpănă pentru că tatălui ei îi era rau să apeleze la Florin Salam pentru ajutor.

„Eram cu ai mei, sărbătoream cu câteva persoane apropiate. Mă sună prietena mea, Lavinia și îmi zice «hai nu vii aici? Că e și Florin». Și chiar ai mei m-au dus la terasa unde erau ei și tot așa am vorbit foarte mult. Programasem să mergem la mare câteva zile, dar nu aici.”