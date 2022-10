Cu câți bani a rămas Bănel Nicoliță după retragerea din fotbal. „Am vrut să simt pe pielea mea cum e să pierzi. Și am simțit-o”

In articol:

În 2016, Bănel Nicoliță și-a încheiat cariera de jucător și s-a retras din activitate, mutându-se în orașul său natal, Brăila, acolo unde a devenit președinte al clubului local CS Făurei din liga județeană Brăila.

Cu câți bani a rămas Bănel Nicoliță după retragerea din fotbal

Iată cu câți bani a rămas Bănel Nicoliță după retragerea sa din fotbal!

Fostul fotbalist a povestit despre „averea” cu care a rămas după retragerea sa din fotbal. Suma cu care s-a ales Bănel Nicoliță după o carieră de peste un deceniu este puțin peste 300.000 de euro, sumă la care se mai adaugă și câteva investiții în domeniul imobiliar.

„Am rămas cu 300.000 și ceva de mii de euro. Restul în imobiliare. N-am câștigat foarte mult. Pentru că eu în Franța jumătate dădeam la stat. Așa era acolo. Vă pot confirma cei care au fost acolo”, a mărturisit Nicoliță, potrivit digisport.ro.

Bănel Nicoliță a vorbit deschis despre cum își cheltuia banii în perioada sa de glorie, mărturisind că întotdeauna se gândea și la cei din jur, fiind o persoană generoasă.

„În fotbal am pierdut cei mai mulți bani. Când jucam la Steaua știi câte tricouri cumpăram? După meciuri plecam cu 15-16 tricouri după mine.

Nu apucam să ajung până la Brăila, pentru că acolo locuiam atunci, să mai am la mine ceva. Mai rămâneam cu promisiuni. Le spuneam că aduc săptămâna viitoare, că dau comandă după următorul meci. Plăteam bani mulți pe tricouri, din buzunarul meu.”, a povestit Nicoliță.

După retragerea din fotbal, lui Bănel Nicoliță i-a rămas alături un singur prieten

Bănel Nicoliță a dezvăluit modul în care își trata prietenii în perioada sa de glorie. Fostul fotbalist a povestit cât de generos era față de cei apropiați ai săi. Dezamăgirea a venit pentru sportiv însă în momentul în care s-a retras din fotbal și a observat că aproape nimeni nu-i mai este alături.

„Vedeți restaurantul ăsta? Mese pline. Le plăteam eu notele. Câți din ei mă mai salută? Câți din ei mă mai sună? Îi lăsam la masă, pe unii îi mai și încercam, le ziceam să bea, să mănânce, că mă întorc eu după jumătate de oră și plătesc. Stați liniștiți, plătesc eu.

Cât era ea, 12 milioane, 15 milioane. Plăteam tot. Frații mei și mama îmi spuneau: „ Mamă, ai grijă. Mamă vezi că nu-i nimeni lângă tine cum sunt frații tăi”. Am vrut să simt pe pielea mea cum e să pierzi. Și am simțit-o!”, a mărturisit Bănel Nicoliță, potrivit sursei citate mai sus.

Fostul sportiv a mai povestit că dintre toți prietenii de care era înconjurat în trecut, i-a rămas alături doar unul singur, un prieten vechi din Brăila, orașul său natal.

„Dacă mai am prieteni? Nu! De fapt, am un singur prieten de la Brăila, pe Vali, care a rămas lângă mine indiferent de situație. Omul ăla și-ar da viața pentru mine. Vorbesc de prietenii din Brăila, oameni cu care am făcut multe lucruri.”, a mai spus Bănel Nicoliță.

