Cu câți bani s-a ales George Simion, după nunta cu peste 10 mii de invitați? Liderul AUR s-a decis deja ce va face cu toată suma

In articol:

Nunta lui George Simion a fost, fără doar și poate, unul dintre cele mai controversate evenimente din ultima perioadă, iar pentru că mulți sunt de părere că liderul AUR s-a folosit de cea mai importantă zi din viața sa pentru scopuri politice.

Acesta a invitat toată România să fie alături de el atunci când își va uni destinul în fața lui Dumnezeu cu Ilinca, cea care i-a devenit soție cu acte în regulă în urmă cu doar o zi.

Marele eveniment a avut loc în satul Oveselu din comuna Măciuca, județul Vâlcea, care a găzduit peste 10 mii de invitați. George Simion nu s-a uitat la bani atunci când și-a organizat nunta, iar oamenii au avut parte de mâncare și băutură din belșug, iar pe scenă au cântat nume meri din industria muzicală autohtonă cum ar fi Sofia Vicoveanca, Theo Rose, Surorile Osoianu, Sava Negrean Brudașca și alții.

Nu puțini se întreabă acum dacă liderul AUR și-a scos și „investiția” după nuntă. Ei bine, iată cât ar fi dat în dar unii dintre invitați.

George Simion și Ilinca [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Câți bani i-au lăsat unii invitați, după ce au mâncat și băut pe săturate la nuntă! Liderul AUR s-a decis ce va face cu toată suma

În total, liderul AUR a cheltuit circa 12 mii de euro, dar, de asemenea, trebuie menționat și că a avut parte de multe donații.

Cea mai substanțială fiind a lui Gigi Becali, care i-a oferit brânză în valoare de 20 de mii de euro.

Citeste si: George Simion și Ilinca vor să devină părinți cât mai curând. Câți copii își dorește liderul AUR: ”Ne-am gândit și la nume”

„Până acum am cheltuit propriu-zis 12.000 de euro. Am făcut o estimare cât e brânza de la domnul Gigi Becali, dar am cerut de la fiecare ce are. De la ciobanii de la Jina, de la Polovraci, de la Vaideeni am cerut berbecuți, că ei au oi, domnul Gigi are brânză și așa mai departe”, a declarat George Simion, cu puțin timp înainte de nuntă.

Citeste si: „Un circ oribil” Oana Roman, părere tranșantă despre nunta lui George Simion! Vedeta a avut curajul să spună ce nu a mai spus nimeni

Nu știm dacă liderul AUR a reușit să-și scoată investiția, după nunta cu 10 mii de invitați, căci unii dintre ei, după ce au mâncat, au băut, s-au distrat pe cinste, au plecat acasă fără a lăsa vreun ban, în timp ce alții au lăsat sume destul de mici, de circa 10-15 lei, notează Playtech.ro. Un lucru este cert, indiferent de suma pe care a strâns-o la nuntă, toți banii vor fi donați pentru achiziționarea unui spital mobil!