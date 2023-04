Cu ce afacere speră iubita lui Speak să dea lovitura: “Este una din dorințele mele cele mai mari” Ștefania a pornit totul de la zero și deja vede primele realizări

In articol:

Cristina Ștefania a demonstrat de-a lungul timpului că este o tânără talentată care își dorește perfecțiunea de la ea.

Dansatoarea a muncit din greu și nu doar că s-a lansat în industria muzicii, ci conduce și un întreg business.

Cristina Ștefania a început de la zero în business-ul cu cosmetice

Artista are dorințe mari și vrea ca în viitorul apropiat să se dezvolte în acest sens și să creeze mai multe produse pentru clientele sale.

Cristina Ștefania nu doar că s-a remarcat ca dansatoare, ci a muncit din greu să atingă culmile succesului. Tânăra s-a lansat în muzică și a ajuns la inimile ascultătorilor într-un timp foarte scurt. O întreagă generație îi ascultă și îi fredonează piesele, ceea ce o face pe logodnica lui Speak să radieze de bucurie.

Cu toate acestea, talentul ei nu s-a oprit aici, întrucât vedeta are deja o linie proprie de costume de baie și produse de îngrijire a pielii, recunoscând, însă, că nu se aștepta să fie atât de greu întregul proces.

„Înainte să mă apuc de treaba asta am zis că ce poate să fie atât de greu. Să știi că sunt două variante: poate să fie greu în momentul în care vrei să-ți faci rețetă proprie, așa cum m-am gândit eu, dar este și varianta în care sunt deja niște rețete prefăcute pe care ți le arată fabrica respectivă și poți să le testezi și să schimbi lucruri la ele. Dar eu am plecat pe ideea să fac eu de la zero și uite, că am vorbit despre iluminator, producerea lui a durat undeva la opt luni. Doar proiectarea rețetei, apoi testarea. După un an a ieșit ce trebuie și am lansat.

Am avut noroc de niște chimiști extrem de buni, care m-au ajutat la rețete și le-am făcut cât mai aproape de perfectul pentru piele. Există anumite produse care nu sunt 100% organice, dar care se regăsesc în mare parte în produsele de pe piață și nu fac rău pielii. Produsele pe care le avem nu fac deloc rău pielii, nu au un efect negativ asupra pielii în niciun fel”, a mărturisit Cristina Ștefania, pentru ego.ro.

Logodnica lui Speak își dorește să evolueze în industria cosmeticelor

Cristina Ștefania își dorește idealul de la ea, astfel că nu se mulțumește doar cu puțin. Artista speră ca în viitorul apropiat să lanseze și o linie de produse cosmetice, însă deocamdată recunoaște că nu a acumulat experiența necesară pentru a trece la pasul următor.

„La mine nu neapărat ambalajul a fost focusul, ci produsul în sine, calitatea lui. De asta momentan mie îmi este destul de frică să mă bag pe produse care fac ceva, adică produse de hidratare pentru față, regenerarea pielii. Acolo îmi este puțin teamă. Cred că mai am nevoie de ceva experiență ca să văd ce și cum. Momentan suntem pe frumusețea pielii cu iluminatorul și uleiurile de plajă care sunt bestseller-urile noastre”, a mai povestit Ștefania pentru EGO.ro, declarând că acesta este și motivul pentru care nu a scos până acum o linie de produse de make-up.

„Îmi doresc să fac și cosmetice. Este una din dorințele mele cele mai mari. Cred că o să vină momentul ăsta, dar nu în viitorul cel mai apropiat. Cred că în vreo doi ani o să facem treaba asta. Suntem deja în niște discuții, dar acolo este o muncă și mai mare. Am aflat niște lucruri și eram…Doamne…Deci mai durează un pic”, a mai spus artista.

