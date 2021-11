Cu ce bărbați celebri s-a iubit Maria Constantin? Artista a dat din casă: „Nu am mai vorbit despre viața mea personală”

In articol:

Maria Constantin este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică populară. Frumoasa artistă în vârstă de 34 de ani a trecut prin mai multe momente dificle în plan amoros, mai ales în urma mariajului cu marcel Toader. Vedeta a vorbit deschis în cadrul unei emisiuni televizate despre relațiile pe care le-a avut de-a lungul timpului.

Maria Constantina dezvăluit că a avut cinci relații, printre care s-au numărat și bărbați celebri din showbiz-ul românesc.

În urmă cu un an de zile, celebra cântăreață de muzică populară a vorbit despre mariajul cu Marcel Toader, care a ajuns la final înainte ca bărbatul să se stingă din viață. Maria Constantin a dezvluit că nu a mai suportat acuzațiile care i-au fost aduse de fostul ei soț.

„Nu am mai vorbit despre viața mea personală. Aceste lucruri au trecut. Dumnezeu mi-a arătat calea pe care să merg. Au fost aproape 4 ani de relație, 2 ani de căsătorie. Eram separați (n.red. în momentul morții lui Marcel Toader), fiecare era cu viața lui. Am ales să mă retrag din scandal, pentru că am vrut ca oamenii să mă cunoască așa cum sunt eu. S-au scris și s-au spus atât de multe lucruri neadevărate. Am ales să închei definitiv acest capitol din viața mea”, a declarat Maria Constantin.

Maria Constantin și iubitul ei [Sursa foto: Instagram]

Maria Constantin și Dacian Varga au format un cuplu

Puține persoane știu că Maria Constantin a fost într-o relație cu fotbalistul Dacian Varga.

Artista a dezvăluit că cei doi au ajuns de comun acord să pună capăt relației, care a durat mai bine de un an de zile.

„Pot să spun că lui Dacian nu am ce să îi reproșez, e un om foarte bun, însă am ajuns să ne înstrăinăm. Eram amândoi foarte ocupați, așa am ajuns în punctul de a discuta față în față ferm și să ajungem la această decizie”, a mai spus Maria Constantin.

În prezent, după o perioadă în care a decis să fie cât mai discretă cu viața ei privată, Maria Constantin a dezvăluit că formează un cuplu cu Robert Stoica. Cei doi au planuri mari de viitor și vor să se căsătorească.