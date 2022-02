Cu ce boală se confruntă Dj Harra? Totul s-a întâmplat la o vârstă fragedă, după ce s-a uitat la un film de groază, fără acordul părinților: „Nu am mai putut să dorm cu spatele la usă”

In articol:

Nu cu foarte mult timp în urmă, Dj Harra a dat totul din casă și a povestit pe îndelete că se confruntă cu mici probleme de sănătate, încă de când se afla la o vârstă fragedă.

Dj Harra, totul despre problemele cu care se confruntă de la o vârstă fragedă

Totul a început la vârsta de 5-6 ani, atunci când, fără acordul părinților, vedeta s-a uitat la un film de groază. Sinceră din fire, dj-ița a mărturisit că abia acum a început să facă terapie și de când a trecut prin episodul respectiv, Dj Harra nu mai poate dormi cu spatela la ușă.

Cunoscuta dj-iță nu a mai vorbit niciodă despre acest episod din viața sa și mai ales că respectiva situație a avut urmări destul de nefericite pentru ea. Recent, în cadrul unei emisiuni TV, Dj Harra a povestit că atunci când avea vârsta de 5-6 ani, aceasta s-a uitat la un film de groază, fără acordul părinților. Ei bine, la momentul respectiv s-a speriat foarte rău și a înțeles de ce nu este permis să vizionezi filme ce au o limită de vârstă.

DJ Harra a participat la un celebru concurs de talente, insa toata lumea s-a uitat la zona sa intima! Ce s-a vazut prin salopeta prea mulata

Vedeta a mărturisit că abia acum a început să facă terapie, asta pentru a trece peste momentul respectiv. Totodată, Dj Harra a mai povestit că de atunci nu mai poate dormi cu spatele la ușă.

Citeste si: Românii nu își vor mai putea vinde locuințele timp de mai mulți ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat...- bzi.ro

„Primul atac de panică l-am avut chiar la 5-6 ani. Atunci am înțeles de ce nu ai voie să te uiți la filmele unde ai limită de vârstă. De atunci eu nu am mai putut să dorm cu spatele la ușă. Abia acum merg la terapie, încerc să trec peste astea.(…) Să ne înțelegem, să mergi la terpaeut nu înseamnă că ești nebun, ci că ești sănătos și conștientizezi că ai probleme și trebuie să le rezolvi. O perioadă bună de timp crdeam același lucru, că nu am nevoie de terapeut, dar abia după mi-am dat seama că nu mă pot lupta de așa ceva.”, a declarat Dj Harra, în cadrul unei emisiuni TV.

Dj Harra [Sursa foto: Instagram]

Vedeta a fost adoptată

Dana Neacșu, pe numele său real, a povestit cu mai mult timp în urmă că a fost adoptată. În cadrul unei emisiuni TV, vedeta a povestit că se consideră extrem de norocoasă pentru faptul că o familie a primit-o cu brațele deschise, având parte de părinți care i-au oferit tot ce este mai bun.

Dj Harra, comportament cumplit in trafic! A intrat pe contrasens si era sa loveasca o Ambulanta! VIDEO EXCLUSIV

„Ei s-au strădit și mi-au oferit în permanență cele mai bune condiții. N-am avut o copilărie nașpa. Sunt mulți copii care nu sunt adoptați niciodată. Eu aveam abia câteva luni. Nu știu cum arată un orfelinat prin ochii mei. Știu pentru că mergem de Crăciun sau când am posibilitatea. Acum câțiva ani mai mergeam, făceam cadouri personal, dar nu pot să mă duc că mă afectează la nivel emoțional”, a spus Dj Harra.

Distribuie pe: