Cu ce femeie ar fi vrut să se însoare Cătălin Botezatu: „E o femeie care nu are vârstă și pe care o iubești de la început până la sfârșit”

Cătălin Botezatu ar fi vrut să se căsătorească în trecut. Designerul spune despre cea care i-a furat inima că este o femeie care nu are vârstă și pe care o iubești de la început până la sfârșit.

Cu ce femeie ar fi vrut să se însoare Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu, unul dintre cei mai cunoscuți designeri din România a avut de-a lungul timpului relații cu femei frumoase, cunoscute publicului.

De curând, acesta a mărturisit că ar fi vrut să se însoare cu Tania Budi, singura femeie pe care mama sa a acceptat-o. Din nefericire cei doi s-au despărțit, dar au rămas prieteni forte buni, iar în ultimii 30 de ani au păstrat legătura.

Cătălin Botezatu a declarat că o iubește și acum pe Tania Budi, dar nu se pune problema despre o relație, deoarece crede că amândoi vor independență și libertate.

„Eu cu ea am vrut să mă însor! Mama mi-a spus tot timpul și îmi spunea și acum: Femeia pe care tu trebuia să o iei de soție și care ți-ar fi făcut cei frumoși copii era Tania Budi!

De altfel, cu ea a fost de acord, pe celelalte le-a urât! Asta este mama! Și acum arată superb, dar când am cunoscut-o arăta ca un înger!

Avea niște ochi superbi, care și acum sunt la fel, avea un păr superb, un timbru vocal superb, vorbea și vorbește calm. Este o femeie care nu are vârstă și pe care o iubești de la început până la sfârșit! Suntem prea bătrâni pentru asta și cred că amândoi vrem independență și vrem libertate!”,

a mărturisit Cătălin Botezatu.

Cu ce femeie ar fi vrut să se însoare Cătălin Botezatu [Sursa foto: Instagram Tania Budi]

Tania Budi are și acum sentimente pentru Cătălin Botezatu

Fosta prezentatoare i-a furat inima celebrului designer de modă, în urmă cu mai bine de 30 de ani. Deși cei doi formau un cuplu de invidiat, se pare că s-au despărțit. Chiar dacă nu s-au căsătorit, au rămas prieteni apropiați și încă mai au sentimente profunde, unul pentru celălalt.

Tania Budi a mărturisit că Botezatu este bărbatul perfec t și are sentimente pentru el, pe care nu le poate descrie în cuvinte.

„Pe mine mă măgulește, mă emoționează extrem de tare orice spune despre mine. El e mult mai exuberant în declarații, eu sunt o fire puțin mai introvertită, dar asta nu înseamnă că nu am niște sentimente pentru el, nu cred că se pot descrie în cuvinte. Este bărbatul perfect dacă mă întrebi, și pe dinafară și pe dinăuntru.

Sufletul lui e ceva imens. Vezi câte e de frumos, sufletul lui înmulțește-l cu un milion. Mai frumos atât decât atât nu se poate, e un bărbat superb”, a declarat Tania Budi.

Cătălin Botezat este un bărbat selectiv

Cătălin Botezatu a avut mai multe partenere de-a lungul timpului. Acesta a fost mereu selectiv, deoarece a fost mereu înconjurat de femei frumoase, datorită meseriei sale.

De curând, Cătălin Botezatu a dezvăluit care sunt criteriile sale, pentru a alege o iubită, pe lângă frumusețe.

„N-o să fiu ipocrit, toate viața mea am fost un bărbat selectiv, am avut în jur numai femei frumoase, bineînțeles că am criteriile mele. Pe lângă frumusețe am căutat inteligență, simț al umorului, spirit aventurier, căci eu sunt genul care călătorește mult. Nu sunt adeptul căsniciei, pentru că nu văd nimic rău în a schimba peisajul din când în când”, a declarat Cătălin Botezatu.

