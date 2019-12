Victor Slav, îndragita vedetă Kanal D, le-a dat romanilor “Scularea” astăzi, cu Radu Ţibulcă și Orlando Ivan, prezentatorii matinalului de la Radio Impuls. Carismaticul prezentator s-a alăturat colegilor săi, oferindu-le ascultătorilor din energia sa debordantă, dar şi din farmecul irezistibil.

Cu ce l-a supărat “Moş Gerilă” pe Victor Slav

Victor Slav a dat curs întrebărilor venite din partea lui Orlando şi Ţibulcă, cei trei făcând haz de “necaz”, atunci când întrebările erau “incomode”. Victor, vestit pentru calmul său, a răspuns surprinzător la întrebarea “Cum reacţionezi în trafic, atunci când este aglomerat?”, stârnind reacţii spumoase în studioul matinalului.

“<Povestea> că Victor Slav e calm este … un mit. Desigur că educaţia primită, cei 7 ani de acasă mă determină să mă comport civilizat. Pot afirma despre mine că sunt un om stăpânit!”, a răspuns Victor.

Luna cadourilor se apropie cu paşi repezi de sărbătoarea cea mare şi, cum împodobirea bradului este o tradiţie importantă, Victor Slav a dezvăluit care este opţiunea sa în alegerea pomului de Crăciun.

“Prefer bradul artificial. Dar, e adevărat, bradul natural îmi aduce aminte de copilărie!”, marturiseşte Victor.

Simpaticul prezentator a rememorat o întâmplare inedită, din perioada comunistă, în vremea când <Moş Gerilă> venea la cei mici.

“Când eram eu copil, exista . Îmi aduc aminte că într-un an a venit cu un tramvai de jucărie, din metal. Tramvaiul acela avea desenaţi, la geamuri, nişte copii, care păreau înghesuiţi; atât am plans, părea atat de urâtă jucaria J! Chiar o voi intreba pe mama dacă mai are tramvaiul meu de jucarie ”, rememorează amuzat, Victor.

Nu pierdeţi, în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la ora 7:00, matinalul “Scularea”, cu Orlando şi Ţibulcă, la Radio Impuls.