Cu ce problemă de sănătate se confruntă Liviu Vârciu? „E mai a dracu’ decât Covidul!”

In articol:

Liviu Vârciu se confruntă din nou cu probleme de sănătate. În urmă cu an de zile, celebrul prezentator tv a fost infectat cu noul coronavirus. Artistul și-a anunțat recent fanii de pe Instagram că se confruntă cu răceală care îi dă bătăi mari de cap. În această perioadă în care atât pericolul infectării cu noul coronavirus este ridicat, dar și răcelile de sezon, Liviu Vârciu caută soluții pentru a scăpa cât mai repede

de aceste stări. El a anunțat la secțiunea de stories de pe Instagram că „răceala noastră românească e mai a dracu’ decât Covidul”, semn că artistul nu este infectat cu COVID-19.

Celebrul cântăreț a anunțat că a apelat la un remediu „tradițional” pentru a putea trece cât mai repede peste această răceală. El și-a umplut cada cu sare și a ținut să împărtășească cu fanii lui de pe Instagram.

„Am cumpărat toată sarea de murături și mi-am pus-o în cadă. Dacă nici așa nu mă fac bine!… Răceala noastră românească e mai a dracu’ decât Covidul!”, a anunțat Liviu Vârciu, la secțiunea de stories de pe Instagram.

Citeste si: Cornel Palade a recunoscut motivul rupturii de Romică Țociu. „Ne-am certat de la..."- bzi.ro

Liviu Vârciu [Sursa foto: Instagram]

Liviu Vârciu, probleme de sănătate după infecția cu coronavirus

Liviu Vârciu a vorbit despre simptomele pe care le are acum, la ceva timp după ce a trecut prin experiența COVID-19. Artistul și-a speriat fanii de pe rețelele de socializare cu un filmuleț în care era consultat de medicul de pe ambulanță. El a anunțat că nu se simte bine, iar asta se datorează bolii COVID-19.

Citeste si: Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu a fost operată de urgență. Cum se simte acum Carmina, la puțin timp după intervenția suferită? "Aveam dureri infernale"

„Toate analizele pe care le am făcut înainte de Covid-19, le am făcut și după si totul a fost triplu. La ficat am avut probleme, mi au dat sa iau niște pastile. La plămâni au ramans niște punctulete mici după ce am fost infectat.

De doua zile nu am forță deloc. Ma simt rau. Nu am covid ca m-am testat. Este negativ. Însă mă simt slăbit. Vreau să iau o pauză așa, să mă mai odihnesc și să îmi revin", a explicat Liviu Vârciu, în cadrul unei emisiuni televizate.