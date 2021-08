Cu ce probleme s-a confruntat Angela Rusu după naștere? Cântăreața a fost extrem de afectată: "Plângeam în fiecare zi"

In articol:

Angela Rusu a devenit mămică pentru a treia oară. Cântăreața a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, la doar câteva zile după ce fiica ei a adus și ea pe lume un copil.

Chiar dacă trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, solista a recunoscut faptul că s-a confruntat cu depresia postanatală.

Timp de șase săptămâni, Angela a avut parte de momente extrem de dificile. Chiar a sunat-o pe fiica ei și a întrebat-o diferite lucruri despre creșterea bebelușului.

Însă, cei apropiați au reușit să o aducă pe drumul cel bun și au ajutat-o în perioada respectivă.

„Este greu, dar este frumos. Avem un copil superb, tot ce ne-am dorit. Eu am făcut o depresie postnatală urâtă. După ce am născut mi s-a părut totul un dezastru. A fost bine în spital, dar când am ajuns acasă, s-a schimbat totul.

Am început să mă panichez. Mi s-a resetat memoria. Nu mai știam ce am făcut cu fetele mele. Nu am putut să spăl copilul. Am sunat-o pe fiica mea să-mi dea detalii. A fost greu. Au trecut șase săptămâni până când mi-am revenit. Plângeam în fiecare zi. Nu știam ce mă fac cu copila. După ce a venit soacra mea, m-am mai relaxat. Eram într-o stare foarte urâtă”, a declarat Angela Rusu, la Teo Show.

Ce nume a ales pentru fiica cea mică?

Ținând cont de vârsta pe care o are, Angela Rusu a decis să apeleze la o clinică de fertilizare. Micuța a venit pe lume și le face viața mai frumoasă părinților. Artista a ales un nume extrem de special pentru aceasta, Maria.

„Este cea mai mare minune pe care o aşteptăm de ani de zile. Am apelat la o clinică de fertilizare, la medicul Andreas Vithoulkas, căruia vreau să îi mulţumesc foarte mult pentru toate eforturile pe care le-a făcut. Maria o va chema pe fetiţă, e un nume deosebit, pur. I-am aranjat deja camera”, povestea artista la acel moment.