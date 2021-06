Cu ce probleme se confruntă Alexia Eram! Motivul pentru care face terapie: „Plâng foarte des...”

Motivul pentru care Alexia Eram merge la terapie [Sursa foto: Instagram] 15:29, iun 29, 2021 Autor: Clara Ionescu

Alexia Eram a fost inivtată recent în podcast-ul Laurei Giurcanu, unde a vorbit despre o perioadă dificilă cu care se confruntă. Fiica Andreei Esca merge la terapie pentru a putea învăța cum să facă față stărilor de anxietate pe care le are. Ea a dezvăluit că plânge aproape în fiecare zi, iar terapia o ajută să treacă peste periosadele haotice din viața ei, care s-au intensificat de la începutul pandemiei de coronavirus.

„Eu plâng foarte des, plâng aproape în fiecare zi. Ultima oară am plâns acum două zile, pentru că nu mă simțeam bine. Eu așa mă descarc. Cred că toată lumea suferă de anxietate și de stres. Trăim într-o lume haotică, dar fac terapie, oricum, o dată pe săptămână. Cred că mă ajută foarte mult. Am perioade foarte des, că tot ziceam că sunt pozitivă, în interiorul meu nu sunt tot timpul așa de pozitivă.

Nu neapărat pentru că aș avea ceva. Pur și simplu cred că toate lucrurile astea din jurul tău, stresul, presiunea, te fac să fii mai anxios. (…) Fiecare are problemele lui. Nicio problemă nu poate să fie mai mică sau mai mare, pentru mine asta este o problemă mare. (…) Dar nu prea-mi place să-mi port milă. Am făcut terapie prima oară acum vreo 5 ani de zile. M-am oprit, trei ani mai târziu am făcut din nou, câteva luni, iar m-am oprit și acum am reluat de aproape un an, de când a început pandemia”, a mărturisit Alexia Eram.

Mario Fresh și Alexia Eram, planuri de viitor

Mario Fresh și Alexia Eram formează un cuplu de mai bine de patru ani de zile. Celebrul cântăreț a mărturisit că cei doi își doresc să facă pasul cel mare în viitorul apropiat și să își întemeieze o familie.

„Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine.

Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a povestit iubitul Alexiei Eram..