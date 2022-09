Cu ce s-a ales Bianca Drăgușanu de pe urma foștilor soți? S-a îmbogățit sau nu în urma celor două divorțuri? „Așa procedez”

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai controversate persoane publice din showbiz-ul românesc.

Diva s-a făcut remarcată datorită iubirii și tot iubirea este cea care a purtat-o prin diferite situații ce au adus-o în atenția publicului larg.

Însă, fie că a trăit clipe magice ori pe care acum le vrea date uitării, Bianca Drăgușanu și-a asumat în totalitate faptele și vorbele, ieșind mereu în fața admiratorilor săi cu fruntea sus.

Bianca Drăgușanu nu a luat nimic de la foștii soți

Asumată și împăcată cu trecutul său, Bianca Drăgușanu a vorbit acum despre cele două mariaje pe care le-a încheiat, visând la un viitor în care se vede iar mireasă.

În urma primei căsătorii, Bianca a devenit și mamă, păstrând acum legătura cu Victor Slav pentru o bună și frumoasă creștere a fetiței lor.

Cât despre cel de-al doilea mariaj, care a început și s-a sfârșit pe repede înainte, diva nu vrea să-și mai amintească.

Pe lângă suferință, Bianca Drăgușanu spune că nu s-a ales cu nimic de pe urma căsniciilor. Diva și bărbații din viața ei au căzut de comun acord să se separe, iar divorțul a avut loc la notar, ca mai apoi fiecare să-și vadă de drumul său.

„Am intrat de mână la notar și am divorțat în doar câteva minute. Nu am avut nevoie de nimic, nu am vrut nimic”, a spus Bianca Drăgușanu despre cele două mariaje pe care le-a avut, notează Playtech.

Totuși, trebuie menționat faptul că blondina a rămas cu cel mai valoros cadou din primul mariaj, cel cu Victor Slav. Este vorba despre fiica lor, Sofia, care este centrul universului blondinei.

Bianca Drăgușanu nu a vrut să-și păstreze nici rochiile în care s-a măritat

Și nu doar că nu a ales să lupte pentru a obține vreun bun, dar Bianca spune că imediat după cele întâmplate, ea și-a vândut și rochiile purtate în ziua nunții, respectiv a cununiei civile.

„Le-am vândut la scurt timp. Așa procedez cu majoritatea rochiilor mele, eu nu port o ținută de mai mult de două ori la un eveniment. Multe chiar nu le-am îmbrăcat deloc și tot le-am vândut”, a mai adăugat vedeta.

De asemenea, chiar dacă nu a prea avut noroc în dragoste, căci relațiile ei au fost de cele mai multe ori unele tumultuoase, Bianca Drăgușanu se declară încă o femeie visătoare, cu multă iubire de oferit. Tocmai de aceea, spune blondina, nu ar spune ”pas” unei posibile viitoare nunți.

Bianca Drăgușanu vrea să îmbrace rochia de mireasă pentru a treia oară

Până atunci, însă, Bianca Drăgușanu rămâne la statutul de femeie pretențioasă. Blondina spune că cel pe care-l va numi soț trebuie să aibă o serie de atuuri, căci ea a ajuns la stadiul la care își permite singură să se facă fericită și nu mai poate fi impresionată ușor.

„Da, mă văd din nou mireasă. De ce n-aș mai face asta? Mirele trebuie să fie frumos, înalt, puternic, hotărât. Când o să fie momentul, nu voi avea nicio problemă să-l prezint drept soțul meu și să fie cu mine la cele mai frumoase evenimente care au loc în viața mea. Sunt foarte pretențioasă, pentru că am tot ce-mi trebuie, mă pot face singură fericită. Dar el trebuie să aibă acel ceva”, a mai adăugat Bianca Drăgușanu.